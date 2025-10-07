La reacción de los famosos al ver el acto de Javier Milei: “Vergüencita”

El Presidente presentó su libro "La Construcción del Milagro" e interpretó canciones clásicas argentinas. Actores, músicos y streamers opinaron por redes sociales.

Los famosos siguieron a través de los medios el acto de Javier Milei del pasado lunes por la noche, donde presentó su último libro La Construcción del Milagro e interpretó canciones de Charly García y Gilda, entre otros.

Si bien ninguno estuvo presente en el estadio Movistar Arena, donde se juntaron los diferentes dirigentes y militantes de La Libertad Avanza, actores, músicos y streamers opinaron en tiempo real en sus redes sociales.

Uno de los posteos con más repercusión frente al show que brindó el Presidente en el barrio de Villa Crespo fue el de la actriz Florencia Peña.

La artista no escribió nada, sólo le limitó a publicar en X (ex Twitter) una imagen de ella riéndose de la época en la que interpretaba a Moni Argento en Casados con Hijos.

Por su parte, Verónica Llinás fue menos sutil y tuiteó en esa misma red social una fuerte afirmación respecto al máximo mandatario: "Está completamente loco".

Está completamente loco. — Verónica Llinás (@VLlinas) October 6, 2025

Luego, Gonzalo Heredia, fiel a su estilo, eligió la ironía y posteó: "Total normalidad".

Minutos más tarde, sorprendido por el espectáculo que dio el Presidente en el escenario, junto a La Banda Presidencial (compuesta por otros dirigentes libertarios), el actor se expresó: "El vocabulario no alcanza para describir tantas sensaciones juntas".

Florencia Peña publicó un meme que la tiene como protagonista para reaccionar al show de Javier Milei.

La humorista Dalia Gutmann publicó un comentario en el que mezcló el humor y el sarcasmo: "Ojalá (Milei) se cope y quiera dedicarse de lleno a esto".

ojalá se cope y quiera dedicarse de lleno a esto😂 — Dalia Gutmann (@DaliaGutmann) October 7, 2025

La mujer, que está casada con Sebastián Wainraich, reveló cuál era el clima en su hogar al ver el espectáculo presidencial: "Todos en mi casa diciendo 'no,no, no'".

Para rematar, Dalia hizo un chiste con el enfrentamiento del Presidente con Lali Espósito y la participación de la artista como jurado del reality de canto La Voz (Telefe).

Milei al team Lali😅 — Dalia Gutmann (@DaliaGutmann) October 7, 2025

"Milei al team Lali", tuiteó Dalia en su perfil de X.

Las referencias a Lali no terminaron ahí. Si bien la cantante está de gira por Europa y ayer estaba dando un show en Madrid, los famosos cercanos a ella no pudieron evitar recordar la letra de la canción que le dedicó a Javier Milei, Fanático.

Por ejemplo, Ofelia Fernández, que actualmente es columnista en el programa Industria Nacional (Gelatina), subió un fragmento de este tema a sus historias de Instagram que decía: "Y su mayor fantasía es un día ser yo".

La ex legisladora porteña, vinculada al kirchnerismo, sumó un comentario personal en el que la daba la razón a Mariana Espósito, como es su nombre real: "La llamaron loca".

La periodista Sofi Carmona también citó a la artista, pero optó por la frase que desencadenó el enfrentamiento entre ella y los militantes libertarios, y tuiteó: "Qué peligroso, qué triste".

El tuit de Sofi Carmona en referencia a Lali Espósito.

Los referentes de los canales de streaming no se quedaron atrás en cuanto a sus publicaciones.

Es el mejor show que vi en mi vida. Lástima que sea el presidente. — Lucas Fridman (@LucasFridman) October 7, 2025

Lucas Fridman, compañero de Migue Granados en Soñé que volaba (OLGA), lamentó con ironía: "Es el mejor show que vi en mi vida. Lástima que sea el Presidente".

Con ese mismo tono, Fridman agregó: "Muy ajustado todo. Realmente se notan los ensayos. Da gusto".

La conductora de Furia Bebé (Futurock), Malena Pichot, también se volcó a sus redes sociales con un fuerte mensaje: "Este es el futuro distópico que tanto temíamos, acá está".

A continuación, la escritora de Viudas Negras le hizo una crítica artística a la presentación de los dirigentes libertarios: "Moverse con soltura en el escenario, tener onda digamos o lo de presencia escénica es complicado y esta gente lo deja clarísimo".

Por su parte, Marcela Feudale, también muy crítica del gobierno libertario,se preguntó con sarcasmo: "¿Por qué no nos avisó antes que quería ser rockstar? Era más fácil… para todos".

Luego, en esa misma publicación, la periodista, que pronto desembarcará con su propio programa en Radio 10, cuestionó la decisión del Presidente de dar este espectáculo a menos de un mes de las elecciones legislativas.

"La indiferencia mata cualquier proyecto y esto es más que ser indiferente, es indolencia. Mientras el mundo se cae a su alrededor, él canta", criticó.

Por su parte, al ver las críticas de sus colegas a Javier Milei, la periodista Tatiana Schapiro lo comparó con Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria acusada de corrupción, y escribió: "Tampoco se hagan tanto los picantes que este por lo menos canta, mientras la otra baila en el balcón en San José".

El músico Juanchi Baleiron, que es muy activo en Twitter, también le dedicó varios posteos al show del Presidente.

Juanchi Baleiron, de la banda Los Pericos, le dedicó varios posteos a Javier Milei y la presentación de su nuevo libro. El integrante de la banda Los Pericos escribió a lo largo de la presentación: "Vergüencita", "'Qué lindo show', dijo nadie nunca", "Esto me habilita a hablar de economía", "Me hizo extrañar al Freddie Mercury de (Mauricio) Macri".

Fuente: Clarín.