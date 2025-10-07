AGMER adhiere a la medida de fuerza de CTERA y habrá paro el próximo martes en Entre Ríos

La CTERA lanzó un paro para el próximo martes 14 de octubre. La protesta nacional se hará sentir también en Entre Ríos, ya que AGMER decidió adherir a la medida de fuerza.

Representantes del gremio mayoritario de los docentes entrerrianos, confirmaron que el miércoles 8 de octubre, harán una conferencia de prensa y volanteada en Paraná frente a casa de Gobierno.

CTERA dio a conocer que reclama:

-Una nueva Ley de Financiamiento Educativo; Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente; Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas; Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar; Mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación; y Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”, remarcaron en el comunicado, según señaló Elonce.