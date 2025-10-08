La Federación de Jubilados inaugurará un nuevo SUM en Nogoyá

La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, inaugurará un nuevo Salón de Usos Múltiples en Nogoyá. El espacio fue financiado enteramente por la entidad, en el marco de un plan de mejora de infraestructura en gran parte sus Centros. El acto será este jueves a las 10.30, en Moreno 316 de Nogoyá.

El nuevo Salón incluye una cocina, núcleo sanitario y depósito de 273 m² en el terreno del Centro de Jubilados de Nogoyá. Además, se remodeló un salón existente en la sede para agregar allí dos habitaciones con baño privado destinadas al Hogar de Tránsito para alojamiento de los federados.

Al respecto el presidente de la FJPPER, Ercilio Aimone, manifestó: “Es una gran alegría para nosotros poder inaugurar un nuevo espacio para el Centro de Nogoyá donde pueda brindar nuevos servicios y actividades a los jubilados y pensionados provinciales de la ciudad, y también a los adultos mayores en general. Sabemos que también será seguramente un lugar de trabajo, donde compartir, aprender y donde reforzar vínculos con toda la comunidad”.