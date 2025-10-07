Juegos Evita: Entre Ríos cosechó 57 medallas en Mar del Plata

La delegación provincial cerró su participación con 20 doradas, 15 plateadas y 22 de bronce.

La delegación de Entre Ríos completó su participación en las finales nacionales de los Juegos Deportivos Evita 2025 con una cosecha de 57 medallas, entre deportes individuales y colectivos, convencionales y adaptados, luego de una semana de competencia y convivencia en Mar del Plata.

Las medallas obtenidas por los representantes provinciales en La Feliz fueron: 20 de oro, 15 de plata y 22 de bronce.

El evento reunió a miles de jóvenes de todo el país durante cinco días en 36 disciplinas -29 convencionales y 7 adaptadas-, consolidándose como la política pública más importante de inclusión deportiva en Argentina.

"Nuestros jóvenes demostraron que el deporte es mucho más que competencia: es trabajo en equipo, inclusión y aprendizaje; y como gestión provincial estamos orgullosos de haberlos podido acompañar", expresó el secretario general de la Gobernación Mauricio Colello.

Por su parte, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, valoró tanto el desempeño competitivo como la satisfacción de los jóvenes entrerrianos, resaltando la importancia de los encuentros, la convivencia y el aprendizaje como objetivos centrales de esta instancia nacional.