El estado de salud de Verónica Castro encendió todas las alarmas: “Necesito oxígeno”

La icónica actriz y madre del cantante se mostró en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno en el aeropuerto de México.

La actriz Verónica Castro encendió todas las alarmas sobre su salud ya que, a los 72 años, se mostró en una silla de ruedas y con tanque de oxígeno en el aeropuerto de México, mientras que el periodismo de su pueblo indica que los malos hábitos dejaron “consecuencias”.

Castro se paseó por el establecimiento en el complemento de movilidad y con su tanque conectado con una cánula nasal, sin embargo, al ser consultada por la prensa por si estaba enferma, respondió escueta: “No, necesito caminar más rápido y oxígeno. Voy a hacer una telenovela cuando aparezca un bonito personaje”.

Según relató el periodista Maximiliano Lumbía, que actualmente se encuentra en México, el estado de la artista “es un escándalo” en el país norteño “porque ella está muy mal de salud, fue muy fumadora, hay consecuencias y tiene problemas en la columna”.

Es que en julio de 2004, durante la final del programa mexicano Big Brother VIP, la intérprete sufrió una fuerte caída de un elefante que le provocó lesiones graves, y según su relato, le costó múltiples complicaciones permanentes.

Fuente: Noticias Argentinas.