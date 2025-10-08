Básquet asociativo: Recreativo superó a Sionista y se subió a la cima

Recreativo superó a Sionista y se subió a la cima del Torneo Clausura de la APB.

Con la disputa de tres encuentros comenzó en la noche de martes la novena fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la ocasión hubo victorias de Recreativo, Olimpia y Ciclista. La acción del certamen asociativo continuará en la noche de este miércoles.

En este marco, el Bochas superó al Centro Juventud Sionista al derrotarlo 61 a 59 en el estadio Moisés Flesler. Con el triunfo, el Bochas igualó a Sioni en lo más alto de las posiciones.

Por otro lado, el CAO superó sin problemas a Patronato en calidad de visitante, fue por 96 a 70.