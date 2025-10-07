En Río Cuarto, Nahuel Viñas será el árbitro de Estudiantes-Patronato por el Reducido

Viñas dirigirá por cuarta vez al "Negro" esta temporada de la Primera Nacional.

Nahuel Viñas fue designado este martes para dirigir el partido que animarán Estudiantes de Río IV y Patronato, por la primera llave del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro será este domingo desde las 19.10 y contará con televisación de TyC Sports.

Viñas estará acompañado por Gonzalo Ferrari y Joaquín Badano, quienes oficiarán de primer y segundo asistente, respectivamente. Por su parte, Alejandro Sionti será el cuarto árbitro en la provincia mediterránea.

El juez designado cuenta con tres antecedentes este campeonato dirigiendo al cuadro de Villa Sarmiento: con dos victorias y una derrota.

La primera fue con Alvarado de Mar del Plata (caída por 3 a 1) el 30 de marzo, por la 8ª fecha de la Zona A, en el estadio mundialista José María Minella. En esa ocasión, Lucas Monzón, Juan Gobetto y Derlis Ortiz marcaron para el Torito, mientras que Gabriel Díaz descontó para el Rojinegro.

La segunda fue triunfo 2 a 0 ante Tristán Suárez, por 21ª fecha, el 6 de julio en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Los goles fueron obra de Alan Bonansea y Ian Escobar.

La última ocasión fue en el festejo por la mínima ante Alvarado de Mar del Plata, gracias a un gol de Federico Castro, de penal, en el Grella. Fue en el marco de la 25ª fecha, en un encuentro disputado el 3 de agosto.

Cabe recordar que Patronato (8º en la Zona A) estará obligado a ganar para seguir en carrera ya que Estudiantes logró mejor ubicación (2º en la Zona B) en la fase regular y se verá beneficiado, incluso, por el empate.

En otro orden, el sábado jugarán la final por el primer ascenso Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza con arbitraje de Nicolás Ramírez.

Primera Nacional Final por el primer Ascenso

Sábado 11 de octubre

Deportivo Madryn - Gimnasia de Mendoza, a las 17.00

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Adrián del Barba

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Gastón Suárez

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de treinta minutos, en dos períodos de 15 minutos cada uno, y de subsistir la igualdad, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General.

Torneo “Reducido” 2do. Ascenso – 1ra. Fase

Sábado 11 de octubre

Atlanta - Chaco For Ever, a las 13 (TV)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Uriel García Leri

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

Gimnasia y Tiro (Salta)- Temperley, a las 20.30 (TV)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

Domingo 12 de octubre

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - San Miguel, a las 15 (TV)

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Jorge Ethem

Estudiantes -Deportivo Maipú (Mendoza), a las 17.10 (TV)

Árbitro: Ariel Penel

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Martín Despósito

Tristán Suárez - Agropecuario Argentino, a las 19

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

Estudiantes (Rio IV)-Patronato (Paraná), a las 19.10 (TV)

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

Deportivo Morón - San Martín (Tucumán), a las 21.15 (TV)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Franco Acita