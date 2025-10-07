En Río Cuarto, Nahuel Viñas será el árbitro de Estudiantes-Patronato por el Reducido

Viñas dirigirá por cuarta vez al "Negro" esta temporada de la Primera Nacional.
Nahuel Viñas fue designado este martes para dirigir el partido que animarán Estudiantes de Río IV y Patronato, por la primera llave del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro será este domingo desde las 19.10 y contará con televisación de TyC Sports.
Viñas estará acompañado por Gonzalo Ferrari y Joaquín Badano, quienes oficiarán de primer y segundo asistente, respectivamente. Por su parte, Alejandro Sionti será el cuarto árbitro en la provincia mediterránea.
El juez designado cuenta con tres antecedentes este campeonato dirigiendo al cuadro de Villa Sarmiento: con dos victorias y una derrota.
La primera fue con Alvarado de Mar del Plata (caída por 3 a 1) el 30 de marzo, por la 8ª fecha de la Zona A, en el estadio mundialista José María Minella. En esa ocasión, Lucas Monzón, Juan Gobetto y Derlis Ortiz marcaron para el Torito, mientras que Gabriel Díaz descontó para el Rojinegro.
La segunda fue triunfo 2 a 0 ante Tristán Suárez, por 21ª fecha, el 6 de julio en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Los goles fueron obra de Alan Bonansea y Ian Escobar.
La última ocasión fue en el festejo por la mínima ante Alvarado de Mar del Plata, gracias a un gol de Federico Castro, de penal, en el Grella. Fue en el marco de la 25ª fecha, en un encuentro disputado el 3 de agosto.
Cabe recordar que Patronato (8º en la Zona A) estará obligado a ganar para seguir en carrera ya que Estudiantes logró mejor ubicación (2º en la Zona B) en la fase regular y se verá beneficiado, incluso, por el empate.
En otro orden, el sábado jugarán la final por el primer ascenso Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza con arbitraje de Nicolás Ramírez.
Primera Nacional Final por el primer Ascenso
Sábado 11 de octubre
Deportivo Madryn - Gimnasia de Mendoza, a las 17.00
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Adrián del Barba
Asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Gastón Suárez
En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de treinta minutos, en dos períodos de 15 minutos cada uno, y de subsistir la igualdad, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General.
Torneo “Reducido” 2do. Ascenso – 1ra. Fase
Sábado 11 de octubre
Atlanta - Chaco For Ever, a las 13 (TV)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Uriel García Leri
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
Gimnasia y Tiro (Salta)- Temperley, a las 20.30 (TV)
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
Domingo 12 de octubre
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - San Miguel, a las 15 (TV)
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Matías Coria
Cuarto árbitro: Jorge Ethem
Estudiantes -Deportivo Maipú (Mendoza), a las 17.10 (TV)
Árbitro: Ariel Penel
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Martín Despósito
Tristán Suárez - Agropecuario Argentino, a las 19
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Gabriel Flores
Estudiantes (Rio IV)-Patronato (Paraná), a las 19.10 (TV)
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
Deportivo Morón - San Martín (Tucumán), a las 21.15 (TV)
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Franco Acita