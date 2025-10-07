Locura en Madrid: la famosa pareja que bailó y cantó junto a Lali en su show

La pareja de la popstar, Pedro Rosemblat, y actores argentinos la acompañaron en Madrid.

La actriz Griselda Siciliani, su pareja, Luciano Castro y Leonardo Sbaraglia fueron a ver el show de Lali Espósito en Madrid, España, en la famosa sala La Riviera, en el marco del tour “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Lali llenó sus tres fechas en Barcelona, Sevilla y Madrid ante un entregadisimo público proveniente desde Latinoamérica, Alemania e incluso Suiza, la artista argentina hizo vibrar a todos sus fans al ritmo de algunos de sus mejores éxitos.

En la noche del lunes, Siciliani publicó videos en Instagram junto a Castro y Sbaraglia cantando varias de las canciones de la artista y disfrutando a pleno de la performance.

Con videos durante los temas “Lokura” y “Diva”, Siciliani publicó una mención especial a Lali: “La reina”, escribió.

Además, cantaron "Mejor que vos" y, en otra de sus historias abrazada junto a Luciano, sonaba “Comprame un brishito” y arrobó a la famosa marca de diamantes Swarovski apuntando hacia su collar de lujo.

Para el cierre del show, Lali cantó la canción que le dedica a Javier Milei, titulada “Fanático”, momento en el que Griselda subió una historia disfrutando de la letra.

También en X se viralizó un video en el que la pareja de Lali, Pedro Rosemblat, la acompañó nuevamente, en el campo, haciendo pogo con los fans.

Fuente: Noticias Argentinas.