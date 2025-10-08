La Municipalidad de Paraná duplicará las ovitrampas para evitar brotes de dengue en la ciudad

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, se reunió con autoridades de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad. En la jornada “resolvió pasar de 25 a 50 ovitrampas y se establecieron los puntos donde se colocarán”, contó Enrique.

En ese sentido, dijo que no “solo se duplicará la cantidad de ovitrampas, sino que, también, se incorporarán tres escuelas, donde se dará un dispositivo a un alumno por semana para que puedan comprender la importancia de la prevención del dengue y hagan una actividad científica, que los interpele para poder trabajar en el aula”.

Las ovitrampas son trampas que se usa para el monitoreo y control del mosquito aedes aegypti, transmisor de dengue, zika y chikungunya, y se implementan en Paraná para reducir los casos de dengue gracias a la detección de presencia de huevos de mosquito en zonas específicas, lo que permite al municipio realizar descacharrización y campañas preventivas de forma focalizada.

En ese sentido, apuntó que hay una definición política de la intendenta Rosario Romero “de cuidar la salud de los vecinos, por lo que desde julio se realizan campañas de descacharrización y concientización sobre el dengue y las formas de prevenirlo”.

Para prevenir el dengue es fundamental eliminar los criaderos de mosquitos y protegerse de las picaduras. Esto se logra limpiando y dando vuelta recipientes con agua en casa (macetas, bebederos, baldes), tapando tanques de agua y eliminando objetos que puedan acumular agua. Además, hay que usar repelente, ropa clara y larga, y colocar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar picaduras.