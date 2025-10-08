Se conoce el veredicto en el juicio por el atentado contra Cristina Fernández

El Tribunal Oral Federal N°6 difundirá este miércoles el veredicto en el juicio por el ataque a Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. En la escena también se encontraba su expareja, Brenda Uliarte, quien fue señalada como partícipe necesaria del intento de homicidio.

En el caso de Uliarte, la acusación se basó en una extensa serie de mensajes de texto que la incriminan en la planificación del atentado.

Por su parte, el tercer acusado, Nicolás Carrizo, se perfila para ser absuelto, ya que tanto la fiscalía como la querella desistieron de continuar la acusación al considerar que no había pruebas suficientes que lo vincularan al hecho, publicó Ámbito.

El desarrollo del juicio contra Fernando Sabag Montiel

Durante el juicio oral, la fiscalía imputó a Sabag Montiel y Uliarte por homicidio triplemente agravado: por alevosía, por violencia de género (femicidio) y por violencia política, además del uso de un arma de fuego.

En su alegato final, la defensora oficial Fernanda López Puleio pidió la absolución de Sabag Montiel, argumentando su inimputabilidad y señalando que el arma utilizada no estaba en condiciones de ser disparada, ya que tenía el cargador parcialmente salido de la empuñadura.

El propio acusado intentó justificar su accionar en la audiencia de junio del año pasado: “Es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”, declaró, y sostuvo que sus actos respondieron a supuestos fines “éticos”.

La defensa de Brenda Uliarte

El abogado de Brenda Uliarte, cuarto representante que la defendió durante el proceso, sostuvo que su clienta perdió la capacidad para enfrentar un juicio y pidió suspender el proceso.

A lo largo de las audiencias, Uliarte mostró una actitud errática, por momentos confusa y desconectada, lo que generó dudas entre los magistrados acerca de si su comportamiento era real o parte de una estrategia defensiva.

De manera subsidiaria, su defensor Eduardo Chittaro se adhirió a la hipótesis de la “tentativa inidónea”, al sostener que el arma no estaba cargada, e insistió en que el tribunal tomara en cuenta ese punto si decidía no suspender la causa.

El contexto y los antecedentes del caso

Los tres imputados integraban un grupo informal conocido como “la banda de los copitos”, un emprendimiento de venta de algodones de azúcar que compartían. Su vínculo personal y laboral fue clave para reconstruir las comunicaciones previas al ataque.

El fallido atentado contra la entonces vicepresidenta ocurrió cuando Sabag Montiel, frente a su domicilio en Recoleta, le apuntó con una pistola Bersa calibre .32 y gatilló a pocos centímetros de su cabeza, aunque el arma no se disparó.

El intento de magnicidio marcó uno de los momentos más tensos de la política argentina reciente y generó una profunda conmoción social.

El rol de Carrizo y su posible absolución

Nicolás Carrizo, dueño de la máquina de copos de azúcar y jefe informal del grupo, fue liberado durante el proceso y su defensa logró que se retirara la acusación. Los mensajes autoincriminatorios que inicialmente lo comprometieron fueron luego relativizados por él mismo, al afirmar que eran “chistes” o “fabuleadas” producto de su personalidad “jodona”.

Entre esos mensajes figuraba uno de los más resonantes: “Recién intentamos matar a Cristina”, que el propio Carrizo calificó después como una “broma de mal gusto”.

Aunque la sentencia final se mantiene en reserva, en los pasillos de Comodoro Py se da por descontada la condena a Sabag Montiel y Uliarte, mientras la atención se centra en el monto de las penas que dictará el tribunal.

El veredicto pondrá fin a un proceso judicial que buscó esclarecer uno de los episodios más graves de la democracia argentina y podría tener consecuencias políticas duraderas.