Villaguay: inscriben para el ciclo lectivo 2026 en los Centros de Desarrollo Infantil

La Dirección Municipal de Educación, a través de la Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) municipales, se encuentra realizando las inscripciones para el ciclo lectivo 2026.
Desde el miércoles 1° de octubre, se encuentran abiertas las inscripciones. Los interesados pueden anotar a su niño/a en el CDI más cercano.
Horarios por jardín:
- Santa Rosa – (Santa Rosa 834)
Mañana: 8:00 a 9:00 | Tarde: 16:00 a 17:00
- Pequitas – (Gualeguay y Chubut)
Mañana: 8:00 a 10:00
- Arco Iris – (Bº 60 Viviendas)
Mañana: 8:00 a 8:30 | Tarde: 16:30 a 17:00
- Mi Sol – (Matheu y Moreno)
Mañana: 8:00 a 8:45 | Tarde: 16:00 a 17:00
- Pastorcitos – (Bº Buen Pastor)
Tarde: 16:15 a 17:00
- Angelitos de Don Bosco – (Bº Don Bosco)
Mañana: 8:00 a 9:00 | Tarde: 16:00 a 17:00
- Rayito de Luz – (Bº Perpetuo Socorro)
Mañana: 8:00 a 9:00 | Tarde: 16:00 a 17:00
- Pimpollitos – (Bº Las Rosas)
Mañana: 8:00 a 9:00 | Tarde: 16:00 a 17:00
- Ositos Verdes – (Bº Pompeya)
Mañana: 8:00 a 9:00
- Caracolitos – (Caseros 635)
Mañana: 8:00 a 8:45 | Tarde: 16:00 a 17:00