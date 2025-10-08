Locales

Villaguay: inscriben para el ciclo lectivo 2026 en los Centros de Desarrollo Infantil

08 de Octubre de 2025 - 11:08

La Dirección Municipal de Educación, a través de la Coordinación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) municipales, se encuentra realizando las inscripciones para el ciclo lectivo 2026.

Desde el miércoles 1° de octubre, se encuentran abiertas las inscripciones. Los interesados pueden anotar a su niño/a en el CDI más cercano.

Horarios por jardín:

- Santa Rosa – (Santa Rosa 834)

Mañana: 8:00 a 9:00 | Tarde: 16:00 a 17:00

- Pequitas – (Gualeguay y Chubut)

Mañana: 8:00 a 10:00

- Arco Iris – (Bº 60 Viviendas)

Mañana: 8:00 a 8:30 | Tarde: 16:30 a 17:00

- Mi Sol – (Matheu y Moreno)

Mañana: 8:00 a 8:45 | Tarde: 16:00 a 17:00

- Pastorcitos – (Bº Buen Pastor)

Tarde: 16:15 a 17:00

- Angelitos de Don Bosco – (Bº Don Bosco)

Mañana: 8:00 a 9:00 | Tarde: 16:00 a 17:00

- Rayito de Luz – (Bº Perpetuo Socorro)

Mañana: 8:00 a 9:00 | Tarde: 16:00 a 17:00

- Pimpollitos – (Bº Las Rosas)

Mañana: 8:00 a 9:00 | Tarde: 16:00 a 17:00

- Ositos Verdes – (Bº Pompeya)

Mañana: 8:00 a 9:00

- Caracolitos – (Caseros 635)

Mañana: 8:00 a 8:45 | Tarde: 16:00 a 17:00

