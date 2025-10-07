“Pintó Salpicón”, humor en escena con el Grupo Introducción a la Comedia

El viernes 10 y el viernes 17 de octubre, a las 21, en Casa Boulevard, Ituzaingó 80 de Paraná, el Grupo Introducción a la Comedia presenta “Pintó Salpicón”, una propuesta de Teatro Intenso que promete dos noches únicas de risas y energía escénica.

Con la participación de catorce artistas en escena, el espectáculo reúne a Graciela Tabares, Cecilia Freijo, Javier Mestres, Jimena Luján, Liliana Domínguez, Mariela Fernández, Maximiliano Argente, Norma Macías, Patricia Salomón, Sandra Borghello, Soledad Romano, Walter Fontana, Yamila Roude y Gustavo Battistelli, bajo la dirección de Tovío Velozo y Raquel Freijo.

El trabajo forma parte del cierre anual de Teatro Intenso y se define como una noche intensa de humor y frescura colectiva.

Las funciones serán en Ituzaingó 80, con entradas anticipadas, para estudiantes y jubilados a $10.000, y en puerta a $12.000.Las localidades pueden reservarse por WhatsApp al 342 631 6752 (Sebastián).