B Nacional: Emanuel Moreno se recuperó y está a las órdenes del DT

Patronato ultima detalles para lo que será su partido del domingo, a las 19.10, frente a Estudiantes de Río Cuarto, en el marco de la primera fase del Torneo Reducido, en un partido que irá televisado por TyC Sports. Con vistas a este encuentro, en la última sesión de tareas, el DT Gabriel Gómez recibió una buena noticia.

El entrenador del elenco de barrio Villa Sarmiento inició la jornada con una buena noticia y una incertidumbre. El aspecto positivo es la recuperación física de Emanuel Moreno.

El mediocampista ofensivo, que en esta temporada también ofició de marcador de punta izquierdo, sufrió un desgarro ante Arsenal de Sarandí, allá por mediados de agosto. La lesión lo marginó de los últimos siete juegos de la fase regular, aunque ahora ya está a disposición del cuerpo técnico para jugar en suelo cordobés.

En tanto que el coach aguarda por los resultados de los estudios médicos realizados a Julián Marcioni. El delantero fue reemplazado el pasado sábado por Valentín Pereyra por una molestia y se espera por el parte médico.