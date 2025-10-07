Juegos Odesur: pasó la inspección para que Paraná reciba al softbol

Paraná fue designada como subsede de los Juegos Suramericanos (Odesur) Rosario 2026 y más precisamente el estadio Ing. Nafaldo Cargnel, que recibirá la competencia que afrontarán las selecciones de sóftbol. La confirmación llegó este martes, luego de una inspección técnica encabezada por el presidente de la Confederación Mundial de Softbol y Beisbol Américas (WBSC Américas), Tommy Velázquez, y las autoridades de Deportes de Santa Fe y Entre Ríos.

En esta oportunidad, también se hizo entrega de las medallas y trofeo al equipo argentino U23, que recientemente se coronó campeón en La Pampa.

Las autoridades se dieron cita en el diamante para recorrer las instalaciones y dar el visto bueno final para que se juegue. Los funcionarios destacaron la buena infraestructura del estadio, que ha mejorado con el tiempo y es considerado una de las principales sedes de sóftbol a nivel mundial.

Los Juegos Suramericanos se realizarán en la provincia de Santa Fe, en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026.

“Estamos muy contentos de estar aquí. Para mí esta es la Catedral sóftbol. Vengo a la ciudad de Paraná desde el 2012-2013, ya he estado aquí en dos o tres eventos y para mí no hay afición como la de Paraná. Estamos en la inspección para los Juegos Odesur 2026 y qué mejor momento para entregarle a los chicos el bicampeonato que tuvimos en La Pampa”, expresó Velázquez.

“Lo único que hay son unos pequeños detalles. Lo que es el campo está perfecto. El diamante lo conocemos, el campo está muy bien. Lo que estamos trabajando en la visita técnica es el área donde van a estar los oficiales, que es solamente lo que vamos a trabajar y lo que los vamos a especializar. A todos los oficiales, los jueces los vamos a tener acá en Paraná desde la mañana hasta que se acabe la jornada diaria y por eso estábamos buscando las instalaciones donde los vamos a adecuar”, continuó en diálogo con Uno.

“La trayectoria que tiene este Estadio de la Asociación Paranaense de Sóftbol. He visto como se aglutinan 6000 o 7000 personas por noche, o sea, conozco al estadio hace varios años y he visto cómo ha ido mejorando cada año. Para mí esto es una de las plazas principales del sóftbol, no solo Suramericanos o Panamericano sino Mundial, porque uno tiene que hacer una combinación, no solo la sede, es la afición que te apoya”, manifestó el puertorriqueño.

En cuanto a su recorrido en la Argentina dijo: “Estuvimos en La Pampa con el U23, estamos ahora con el U18 y pues Argentina es una excelente plaza para el sóftbol. Eso lo sabemos y eso lo sabe todo el mundo”.

Por su parte el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, aseveró: “Estuvimos acompañando el recorrido de las autoridades. La provincia de Santa Fe y el Comité Olímpico están definiendo todas estas cuestiones. Hoy fue un paso importante porque que vengan a ver el Estadio, además, ya que lo conozcan y que den las sugerencias para que acá sea posible el acto, o sea, la actividad, me parece algo trascendente y muy importante, pero muy contento, por otro lado porque esto arrancó por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio y demás, para que nosotros podamos, sabiendo que ya Santa Fe tenía la posibilidad sacar un deporte de una provincia, ponerla en otra como la nuestra. Como dijo Tommy Velázquez, esto es la Catedral del Sóftbol en Argentina y, bueno, contento porque nos vemos que estamos más cerca”.

Con este anuncio, Paraná consolida su lugar como epicentro del sóftbol argentino y sudamericano, proyectándose una vez más como sede de eventos deportivos de nivel internacional.

Las autoridades aseguraron que continuarán con mejoras en las instalaciones, atendiendo a las recomendaciones surgidas durante la inspección. El objetivo es que Paraná no solo sea una sede destacada, sino que deje un legado perdurable para el desarrollo del sóftbol y de otros deportes en la región, consigna Uno.