Convocan a instituciones y espacios patrimoniales de la provincia a participar de La Noche de los Museos

La Secretaría de Cultura invita a instituciones y espacios patrimoniales de la provincia a participar de La Noche de los Museos. Pueden sumar visitas guiadas y actividades especiales abiertas a la comunidad para ser parte de la celebración, que se realizará el 14 de noviembre de 19 a 24, con entrada libre y gratuita.

El plazo de inscripción finaliza el 20 de octubre. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto al Consejo Provincial de Cultura.

La Noche de los Museos Entrerrianos es una celebración que pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de la provincia. La jornada se acompaña de espectáculos y actividades especiales que incluyen muestras de música, danza, fotografía, artes visuales, proyecciones, lecturas, visitas guiadas, exposiciones y diversas propuestas artísticas.

La convocatoria 2025 está dirigida a museos, centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros espacios patrimoniales vinculados a la cultura que deseen sumarse.

Pueden inscribirse en este formulario.