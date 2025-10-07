Ensamblan los nuevos colectivos que circularán en Paraná desde diciembre

Las autoridades municipales de Paraná recorrieron la planta de Italbus S.A, la fábrica de carrocería encargada de ultimar detalles de los nuevos colectivos de la empresa San José UTE que, a partir de diciembre, circularán en la ciudad como parte del servicio urbano de transporte.

La intendenta Rosario Romero, junto al secretario de Gobierno, Santiago Halle, y equipo de trabajo, visitó las instalaciones ubicadas en Avellaneda donde se ensamblan las unidades que modernizarán el sistema de movilidad en la capital entrerriana.

La recorrida incluyó detalles sobre el proceso de fabricación, las innovaciones tecnológicas y los plazos de entrega previstos para diciembre de este año.

Al término del recorrido la intendenta mostró su satisfacción por el proceso a ponto de completarse. "Estamos siguiendo con mucha alegría un proceso que se inició hace casi un año. Empezamos diciendo que se iba a licitar el servicio de transporte urbano de pasajeros y cumplimos. Se presentaron tres empresas, y quedó seleccionado San José y Kenia, que unidos van a prestar el servicio en Paraná", expresó.

"Son 77 unidades impecables, con imágenes emblemáticas de nuestra ciudad, con aire acondicionado, con tecnología. Con el transporte que nos merecemos y que hemos esperado durante tanto tiempo. Estoy contenta y tranquila de que hemos hecho las cosas bien y de que podemos hoy invitar a los paranaenses a que se vuelvan a subir al colectivo", describió a Uno.

En tanto señaló que, en las unidades, se verá la leyenda "Arriba Paraná", invitando a los vecinos a que suban al transporte público, para que sea masivo. "En Paraná se dejó de usar en muchos casos por la irregularidades en las frecuencias o por la mala calidad del servicio, lo que llevó a la gente a optar por transportarse individualmente. Nosotros vamos a ir en un proceso inverso. Vamos a intentar que el paranaense nos acompañe en esto de volver al colectivo", completó.

En cuanto a los plazos, Romero señaló que se garantizan las 77 unidades nuevas y el comienzo del servicio en diciembre: "Cumpliendo con lo que dijimos, la licitación, en diciembre estamos empezando. Agradecemos a los paranaenses que nos acompañan pagando sus tasas".

Respecto al significado para su gestión, la Intendenta lo siente como un logro de equipo, pues trabajaron el ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante analizando los pliegos y los oferentes, y todo el equipo de Gobierno. "Todos tenían el mismo sentimiento: volver a un transporte público digno a la ciudad.

Por su parte, un titular de la empresa San José expresó su agradecimiento al municipio y a la intendenta Rosario Romero por el apoyo. El objetivo es que los usuarios puedan ser más, que a todos les cueste un poco menos y con buen servicio. La idea es recuperar y reconquistar a los usuarios para el mejor servicio que puedan ofrecer. Las unidades están pensadas para esta ciudad en las condiciones que fueron establecidas en el pliego de licitación.

Las características de las unidades

Sobre las particularidades de los vehículos se indicó que son chasis Iveco y carrocería Italbus con 30 asientos en dos filas dobles, respaldos altos. Cuentan con aire acondicionado y calefacción. Son todos nuevos y miden 12 metros de largo.