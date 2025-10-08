Elecciones: “Hay que consolidar los cambios que ha tomado el gobierno nacional”, aseguró Vitor

El secretario Legal y Técnico de la provincia, Esteban Vitor, analizó la marcha de la campaña electoral para los comicios del 26 de octubre.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Vitor sostuvo que la campaña del oficialismo “va bien, los candidatos están recorriendo las distintas localidades, haciendo conocer las propuestas y somos optimistas. Acá lo que se juega es si volvemos al pasado o si se consolidan las cuestiones económicas que se han tomado”.

Reconoció que “personalmente, hay cuestiones que no me gustan del gobierno nacional, como los modos, que parece que ahora los están cambiando, pero más allá de eso es fundamental consolidar el camino que se tomó para que siga bajando la inflación y que no haya déficit fiscal porque son condiciones fundamentales para el desarrollo”. “Acá venimos de 40 años donde se ha gastado más de lo que entraba y no podemos volver al populismo, a la demagogia ni a los privilegios. Creo que esto es lo que se juega hoy”, resumió.

Respecto de la situación económica, consideró que “llegado el momento, cuando baje un poco el riesgo país, habrá una reestructuración de la deuda, que permita desarrollar el país de mejor manera. Es lo que se recibió, el gobierno del Presidente Milei recibió un país prácticamente en hiperinflación, con una deuda muy importante que se incrementó durante el gobierno de Alberto (Fernández), y se han tomado las medidas, algunas talvez no sean simpáticas, pero es la única forma de salir de esta situación que es sumamente crítica. No hay que olvidarse que estamos en una profunda crisis, y en función de eso no nos podemos quedar a mitad de camino, hay que consolidar los cambios que ha tomado el gobierno nacional. Y nosotros queremos que le vaya bien al gobierno nacional porque también le va a ir bien al gobierno provincial; acá no hay ninguna especulación, nos parece bien que le vaya bien al país porque así les irá bien a todos los argentinos”.

Sobre los escándalos que salen a la luz como la polémica que llevó a la renuncia de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza y como presidente de la Comisión de Presupuesto en Diputados, opinó que “seguramente el gobierno nacional acusó algún impacto, por eso lo cambiaron a Espert y por eso el Presidente habla de consensos, algo de lo cual no hablaba hasta hace poco, ha bajado el nivel de confrontación, ha hecho una apertura y se ha dado cuenta de los errores que ha cometido”. “A pesar de todo eso, somos absolutamente optimistas y en entre Ríos la gente sabe quién es quién y que no podemos volver al pasado”, sentenció.

Consultado por la relación del gobierno nacional con las provincias y la problemática del narcotráfico, el funcionario planteó que “post elección seguramente viene un relanzamiento de la gestión, es fundamental profundizar la relación con los gobernadores y con las provincias, creo que se viene un mejoramiento. Con respecto al narcotráfico, todo el esfuerzo que se puede hacer es poco y hay que poner todo el esfuerzo nacional, provincial y municipal, pero hay decisión política de hacerlo. En la provincia hay que ver los números y aumentó la cantidad de droga incautada, la cantidad de procedimientos y en esto, el ministro (de Seguridad, Néstor) Roncaglia y todo el gobierno provincial están comprometidos con esta lucha”.

En cuanto a las denuncias por violación de la veda electoral, tanto del Presidente como del gobernador, Vitor sostuvo que “hasta el momento, no tenemos información ni se ha corrido traslado de ninguna denuncia. Pero no hay que judicializar la política, estamos en campaña, el tema de la tarifa eléctrica se venía trabajando con los intendentes desde hace muchísimo tiempo y es para un beneficio de la gente, es fundamental bajar la tasa de alumbrado público y la contribución por mejoras. En esto está trabajando el gobernador, está el gobierno, en bajar impuestos para que haya inversión y que haya empleo, lo que es fundamental, y para eso es necesario cambiar las condiciones. Sabemos que no es fácil, pero ya se ha quebrado la inercia de 20 años de un mismo signo político”.

“No se ha violado la veda electoral, todos conocemos el artículo 64 quater de la ley electoral y entendemos que de ninguna manera se ha violado. También hay que tener en cuenta que no se puede cerrar el gobierno porque haya elecciones, hay que seguir haciendo gestiones, permanentemente estamos haciendo gestiones con funcionarios nacionales, más allá de que hay que respetar la ley, y en eso estamos de acuerdo”, planteó.

Por último, sobre las cuestiones pendientes de la gestión provincial antes de finalizar el año, puntualizó que “se está evaluando todo lo que tiene que ver con generar empleo, bajar impuestos, la modernización del Estado, también tenemos pendientes muchas leyes de la Constitución provincial del 2008 que todavía no se han sancionado. Por ejemplo, siendo legislador presenté proyectos para reglamentar el jury de enjuiciamiento, el juicio político, que son instituciones fundamentales del sistema democrático y a pesar de que han pasado 17 años todavía no se han sancionado. Nosotros estamos bregando para eso; también tenemos la ley de ética pública en el Senado que los senadores peronistas no quieren aprobar y que nosotros creemos que es un paso importantísimo para la transparencia de la gestión pública. Estamos trabajando en todos estos aspectos”.