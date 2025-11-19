Respecto al polémico premio otorgado a un funcionario/artista en el 62° Salón Provincial de Artes Visuales, con la adjudicación del Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos $1.200.000 que se otorgó Fernando Ariel Kosiak, por su obra Flora entrerriana: primer brote (Técnica: bordado, costura, quilting) en Arte Textil.

He realizado la Carrera de Escenografía en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes “Ernesto de la Cárcova” de Buenos Aires. Soy Profesor Universitario. He trabajado como docente en la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio" de la UADER durante más de 20 años. Llevo más de 50 años trabajando en el mundo del Teatro. He integrado diversos jurados de diversas disciplinas artísticas...en fin. No obstante, esta situación del Salón Anual de Artes Plásticas de Entre Ríos, se me torna incomprensible. Es imperioso que la Coordinadora del Museo, el artista/funcionario en cuestión y los integrantes del jurado, reconozcan la imposibilidad de sostener los intrincados argumentos que sustentan este veredicto y cumplan con el respeto que la sociedad toda se merece.

La gente no resiste más ningún tipo de atropello.

(*) Escenógrafo, escritor, director, dramaturgo y profesor universitario.