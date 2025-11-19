Bilardo se enteró de la muerte de Russo: “Se dio cuenta porque veía muchos homenajes a Miguel”

El Doctor Bilardo coincidió dos veces en Estudiantes de La Plata con Miguel Russo, además de haberlo citado a la selección argentina.

El hermano de Carlos Bilardo, Jorge Bilardo, reveló que le contó al exentrenador campeón del mundo que falleció Miguel Ángel Russo y su reacción fue “quedarse inmóvil y lagrimear”.

“Cuando le conté a Carlos (Bilardo) sobre la muerte de Miguel (Russo), se quedó quieto y lagrimeó”, contó Jorge en una entrevista para el programa radial Super Deportivo.

Bilardo y Russo coincidieron en dos etapas en Estudiantes de La Plata: la primera vez fue en el debut de Miguelo, en 1975; y la segunda se dio en el regreso del Doctor al banco de suplentes del Pincha en 1982.

“Sí, se lo contamos, pobre Miguel, la luchó mucho. Cuando se lo conté quedó quieto, estábamos justo mirando un partido de Boca, donde estaban las banderas de Miguel y ahí le dije: 'Mirá, fijate que falleció Miguel'. Lagrimeó un poquito”, reveló Jorge Bilardo.

Y agregó: "Se dio cuenta porque veía muchos homenajes a Miguel. Ahí nos dimos cuenta que teníamos que decirle. Yo fui al velorio en La Bombonera, pero Carlos no porque no se puede mover mucho".