Por unanimidad, Diputados dio media sanción al Presupuesto provincial 2026

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto de Presupuesto 2026. Fue en la sesión de este miércoles y, de esta manera, la normativa del Ejecutivo Provincial será girada para su tratamiento en el Senado.

La votación en general fue 31 a 0. No obstante, los artículos referidos al endeudamiento tuvieron un resultado de 20 a 12. No fueron acompañados por el peronismo y tampoco por Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos).

En tanto, Gladys Salinas (Partido Conservador Popular) votó en general y se retiró del recinto para la votación en particular.

Tras la sesión, el diputado Bruno Sarubi, que preside la Comisión de Hacienda, subrayó que la aprobación se dio “por unanimidad en general y por mayorías en particular”.

Tras ello, calificó el presupuesto como positivo para la ciudadanía. “Es un Presupuesto positivo para los entrerrianos. Donde hay una necesidad, hay una partida presupuestaria para un Estado presente, con una fuerte inversión en lo que es educación, salud, seguridad y obras públicas”, sostuvo.

El legislador remarcó particularmente la asignación en infraestructura: “Casi un millón de pesos destinado a lo que va a ser obras públicas, gran parte con un presupuesto propio y también el resto con financiamiento de organismos internacionales”. Según afirmó, ello refleja “una prioridad de nuestro gobernador en materias sensibles y en los pilares fundamentales para el crecimiento de cualquier sociedad”.

Enfoque en políticas de niñez

Consultado por el énfasis que hace el Presupuesto en políticas destinadas a la infancia, Sarubi explicó: “Se viene trabajando con UNICEF en poder medir cuáles son las políticas que directa o indirectamente influyen en todo lo que son políticas destinadas a la niñez”. Agregó que ese proceso se desarrolla desde gestiones anteriores, pero “cada vez se está trabajando más y se está haciendo mayor hincapié”.

Destacó que una de las partidas que más creció es la vinculada a políticas alimentarias, gran parte de las cuales “van destinadas a lo que son los comedores escolares, que sabemos de la importancia que tienen en un gran sector de la población entrerriana”. Según explicó, también se trabaja con universidades “para medir cuál es el impacto real que tienen los comedores escolares, sobre todo el nivel de desnutrición o de obesidad que tienen los chicos”.

Aumentos respecto al Presupuesto 2025

Sobre la comparación con el ejercicio anterior, el diputado precisó: “Respecto al presupuesto de 2025, lo que es educación, salud y seguridad, el promedio que se aumentó es un 15%”. En tanto, “todo lo que es promoción social, en promedio se aumenta un 18% y en obras públicas casi un 9%”.

Sarubi señaló que el tratamiento legislativo incorporó ajustes, aunque sin cambios sustanciales.

Explicó que el Poder Ejecutivo envió el proyecto y se sumaron obras en un anexo “sin partida presupuestaria, sin crédito presupuestario”, lo que permitirá asignar fondos si la economía crece o se obtienen nuevos créditos. “Si esas obras no están en el presupuesto, no podrían tener el crédito presupuestario”, detalló.

Próximos pasos en el Senado

Con la media sanción obtenida, el proyecto pasa a la Cámara Alta. “Pasa al Senado y calculo que, en estos meses, antes del fin de año, estaría aprobado el Presupuesto”.

Vale destacar que, tal como había anticipado ANALISIS, el bloque justicialista rechazó los cuatro artículos vinculados al endeudamiento al considerar que el Gobierno provincial solicita un "cheque en blanco" sin un destino claro y planificado para los fondos.