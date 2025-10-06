Tras festejar en el TC, Agustín Canapino probó este lunes en el autódromo de Paraná

En el autódromo Ciudad de Paraná, el último ganador del Turismo Carretera, Agustín Canapino, llevó a cabo su primera prueba con miras a su debut como piloto titular del Turismo Nacional en la Clase 3. El oriundo de Arrecifes tuvo una jornada de trabajo con el equipo Ale Bucci Racing pensando en la cita del próximo fin de semana en Rosario.

Pasadas las 10, Canapino tomó contacto por primera vez con el Toyota Corolla en una jornada con cielo levemente nublado y temperatura cercana a los 20º, con viento estimado en 19 kilómetros de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. “Debo agradecer al equipo de Alejandro Bucci por este día positivo de pruebas; cumplimos con todo lo previsto en la prueba y logramos un buen funcionamiento, por lo que vamos entusiasmados a la carrera del próximo fin de semana. El equipo tiene una muy buena base de trabajos sobre el auto, solo quedó adaptarlo a mi modo de conducir, de adaptar el auto a mi modo de manejar”, expresó al respecto el piloto arrecifeño.

La prueba apuntó a consolidar una adaptación entre las partes, fortaleciendo fundamentalmente el entendimiento del piloto arrecifeño sobre la unidad que utilizará el próximo fin de semana en las mismas condiciones de competencia. “Trabajamos en muchos detalles, tales como la puesta a punto, el ingreso a las curvas, el freno, tengo mucho por evolucionar, pero por ser el primer día terminamos muy entusiasmados. El equipo Ale Bucci Racing trabajó de manera muy profesional conmigo, estamos conociéndonos y transitando este nuevo camino en conjunto. Tengo que seguir conociendo este tipo de vehículos que son muy distintos a los que he utilizado hasta aquí pues tienen baja carga aerodinámica, baja potencia, neumáticos de menor tamaño, es un concepto distinto en todo sentido”, agregó.Alejandro Bucci, titular de la formación santafesina, destacó: “El gran día de que hemos compartido con Agustín, de nuestra parte conociendo cómo es su método de trabajo, y él entendiendo como funciona un auto de TN Clase 3. Aprovechamos toda la jornada de pruebas para sentar las bases de cómo enfrentaremos las próximas competencias”.