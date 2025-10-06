Milei cantó con su banda y le envió un mensaje al kirchnerismo: “Pudieron ganar un round, pero no la batalla”

Luego de horas complicadas para su gestión por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei buscó recuperar la iniciativa este lunes durante un acto que tuvo su sello en el estadio Movistar Arena, del barrio Villa Crespo en la Ciudad de Buenos Aires.

Un par de horas antes de la irrupción del presidente en el escenario, un grupo de personas se concentraron en el parque Los Andes, a metros del estadio, para manifestarse en contra del Milei y su gobierno. El jefe de Estado presentó su nuevo libro llamado “La Construcción del Milagro” en el que desarrolla el camino recorrido hasta conducir los destinos del país desde la Casa Rosada.

En el mismo escenario, brindó un show cantando junto al grupo “La Banda Presidencial”, con quienes recreó el hit Panic Show de La Renga, con el que el libertario se identifica, entre otros temas.

La "Banda presidencial" está integrada por el candidato a senador nacional por Entre Ríos (LLA), Joaquín Benegas Lynch en primera guitarra y su hermano, el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch a cargo de la batería. También la integran Marcelo Duclós, el biógrafo de Milei, a cargo del bajo, y la legisladora Lilia Lemoine en coros.

En su show, el presidente hizo menciones al contexto político local. En ese marco, le habló a la oposición. “¿Escuchaste kirchnerista? Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y muchos menos la guerra", dijo, en alusión a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, en las que la principal fuerza de oposición se impuso por una amplia diferencia a La Libertad Avanza, el espacio liderado por el propio presidente Milei.

En la primera mención política del presidente durante la noche en la que realizó un espectáculo musical, el presidente agradeció y resaltó el papel que cumplen su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, y Santiago Caputo, asesor, a quienes reseña como miembros de lo que bautizó como “el triángulo de hierro”.

“Quiero darle las gracias a cada uno de lo que pudieron hacer el esfuerzo para que yo este aquí. Dar las gracias a cada uno de los funcionarios, diputados y senadores que están aquí. Quiero darle las gracias al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También a cada uno de los representantes de los partidos de LLA y las distintas alianzas que hoy se están haciendo presentes acá”, dijo Milei, en medio de un show inédito para un jefe de Estado.