Fútbol: Deportivo Riestra empató con su escolta Vélez y mantuvo el liderazgo en la Zona B

El Malevo estuvo dos veces en ventaja, pero el Fortín alcanzó la igualdad.

Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield empataron 2-2 este lunes en el estadio Guillermo Laza, que estrenó iluminación, en el marco de la 11ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Con este resultado, el Malevo quedó primero de la Zona B con 22 puntos, mientras que el Fortín permanece segundo con 21.

En cuanto a la Tabla Anual, Riestra llegó a los 47 puntos y se afianzó dentro de los puestos de Copa Sudamericana. El conjunto de Liniers, por su parte, permanece lejos con 36.

El encuentro comenzó notablemente friccionado, al punto de que hubo dos amonestados y cuatro faltas en menos de cinco minutos de partido. Ante las constantes interrupciones, la visita tuvo problemas para imponer condiciones en el terreno y el juego se desarrolló en la tónica que intentaba plasmar el cuadro local.

El transcurso de la primera etapa siguió en esta misma línea. Las infracciones y las discusiones predominaron a lo largo del primer tiempo, aunque con el correr de los minutos Vélez logró asentarse y dominó la posesión de la pelota. No obstante, hubo escasas llegadas al área rival.

En la primera situación de peligro concreto, a los 37 minutos, Riestra se adelantó en el marcador. A partir de una lateral desde el costado izquierdo del área del Fortín, Pablo Monje lanzó el balón al área y Alexander Díaz se anticipó sobre los defensores para poner el 1-0.

En la última jugada del primer tiempo, el elenco de Guillermo Barros Schelotto logró empatar el enfrentamiento en su primera ocasión de peligro. Matías Pellegrini ejecutó un tiro de esquina perfecto para que Lisandro Magallán gane de cabeza en el primer palo y estampe el 1-1 en el marcador.

Ya en el complemento, el local se volvió a poner en ventaja. Pablo Monje fue quien se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área, el volante la empaló hacia el punto penal y Jonathan Herrera apareció con una volea para poner el 2-1.

A los 20 minutos de la segunda etapa, las malas noticias continuaron llegando para el Fortín. Matías Pellegrini cortó un avance local con falta y se fue expulsado al recibir la segunda tarjeta amarilla en el partido.

A poco del final, el conjunto de Liniers llegó al empate. Tras un centro desde la banda derecha, Mateo Ramírez quiso despejar y mandó la pelota al fondo de su propio arco para decretar el 2-2

El próximo compromiso para Riestra será el lunes 13 de octubre cuando tenga que visitar a Platense, en Vicente López. Por su parte, Vélez hará las veces de local frente a Rosario Central, el sábado 11, señala Infobae.