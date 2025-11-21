“Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”, dijo Colapinto sobre las prácticas en Las Vegas

Franco Colapinto analizó su flojo desempeño en las pruebas de la Fórmula 1 en Las Vegas.

Franco Colapinto cerró un viernes complejo en el inicio del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine fue 20° en la FP1 y 16° en la FP2, sin lograr una vuelta rápida con goma blanda y con sensaciones muy lejos de lo ideal. Tras bajarse del A525, fue sincero: “Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.

La primera toma de contacto con el circuito urbano del Las Vegas Strip fue difícil para el pilarense. En la FP1 terminó último con un tiempo de 1:36.758, a 1.169 de Pierre Gasly (12°). Con “muy poco grip atrás” y un auto “inmanejable en la parte trasera”, según sus palabras, la sesión se hizo cuesta arriba desde el inicio.

En la FP2 el argentino mejoró su rendimiento, pero no fue suficiente. Marcó 1:34.824 y cerró 16°, mientras que Gasly se mantuvo 12°. Colapinto no pudo completar un intento rápido con blandas debido a las dos banderas rojas provocadas por una alcantarilla floja, lo que le impidió comparar sensaciones y ajustar el balance.

El argentino describió con crudeza sus problemas: “No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Me siento bastante incómodo con la blanda. Con la media, mejor. Pero sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la FP1”.

Y profundizó: “La parte trasera no tenía nada de grip y fue bastante complicado. La goma blanda fue todavía peor”.

Más declaraciones de Colapinto

Uno de los factores que señaló como posible origen del mal rendimiento tiene que ver con el golpe sufrido en Brasil: “Volvimos a esa primera parte de la temporada que me costaba más. Me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por el cambio de chasis. Con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera”, explicó. “Ojalá que en las próximas competencias vuelva el otro”, añadió.

En declaraciones difundidas por Alpine, el argentino insistió en que fue “un día complicado”, aunque valoró que en la FP2 “hubo signos de mejora”, pese a que los mismos problemas reaparecieron.

También remarcó que necesitan revisar todo: “Esta noche trabajaremos duro con el equipo para ver si podemos dar un paso adelante. Mañana es cuando realmente importa”.

Las referencias de la jornada las marcaron Charles Leclerc en la FP1 (1:34.802) y Lando Norris en la FP2 (1:33.602), con una pista que evolucionó constantemente y complicó a todos los equipos.

Colapinto volverá a salir a pista este viernes a las 21.30 (hora argentina) para la FP3, antes de afrontar la clasificación desde la 1 del sábado. La carrera será el domingo a la 1, a 50 vueltas.