Básquet: la entrerriana Maribel Barzola se recupera de una lesión

La entrerriana Maribel Barzola se recupera de una lesión y apoya a sus compañeras de Ferro en la Liga Femenina de Básquet.

La entrerriana Maribel Barzola se recupera de una ruptura del ligamento cruzado anterior y le toca un proceso que ya conoce, pero esta vez con más experiencia y con la cabeza puesta en volver fuerte. La jugadora de Ferro, en la Liga Femenina de Básquet, sigue presente en el plantel con su apoyo, y experiencia, desde afuera.

Es que la mariagrandense, aunque no pueda jugar, no se despega del equipo. “Es difícil no alejarse un poco, hay muchos altos y bajos”, admite. Le cuesta llegar a los entrenamientos y no meterse, o estar en los partidos sin hacer la entrada en calor. Igual, siempre busca sumar: “Trato de animarlas, apoyarlas, motivarlas, y marcar alguna variante desde lo que veo de afuera”.

Con las más chicas, la referencia es todavía más grande. “Tienen mucho por crecer y no es fácil estar en la Liga. Es un camino largo: disciplina, perseverancia y responsabilidad”, les repite. Las acompaña en ese salto que cuesta, pero que ella entiende desde adentro.

La lesión que transita

La lesión también le pega desde lo mental. “Es muy psicológica, depende de tu mentalidad y de los miedos”. Tiene días de avances, días donde parece retroceder, y otros donde “los días no pasan nunca”. Como la vez anterior, ya se puso una fecha y un objetivo: eso la ordena y la mantiene motivada. De la lesión anterior, dice que “sumó muchos recursos técnicos y psicológicos”, y espera que esta también la deje aprendizajes.

Al imaginarse su vuelta “lo que más deseo es hacerlo con este mismo equipo, porque siento que le quedó algo pendiente. Y que su familia esté ahí porque sé que les dolió igual que a mí cuando les conté”.

La recuperación para este tipo de lesión suele ser de seis a nueve meses, según evolución. La entrerriana ya volvió antes una vez (seis o siete meses) y, escuchándola, todo indica que va por el mismo camino.