Causa Orrico: entre el 18 y el 27 de febrero será el juicio en La Histórica

El juicio a Juan Ruiz Orrico, extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos, imputado por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente vial, se llevará a cabo entre el 18 y el 27 de febrero de 2026, en Concepción del Uruguay, tras el rechazo de los recursos presentados por la defensa.

El fatal accidente que motiva el proceso judicial ocurrió en la madrugada del 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, cuando el vehículo Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores avícolas fue embestido frontalmente por un auto oficial que conducía Ruiz Orrico. Las pericias realizadas determinaron que el acusado presentaba 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento de producirse el choque.

Como consecuencia del violento impacto, fallecieron de manera instantánea Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos jóvenes originarios de Basavilbaso que se dirigían a sus lugares de trabajo.

El juicio será encabezado por el juez Darío Crespo, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, quien asumió la competencia del caso después de que todos los magistrados del tribunal de Concepción del Uruguay se excusaran de intervenir debido a que mantienen relación con la jueza María Evangelina Bruzzo, esposa de Ruiz Orrico.

A principios de este mes, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por los abogados defensores de Ruiz Orrico, quienes buscaban apartar al querellante Mario Arcusin del proceso.

El máximo tribunal provincial destacó que los argumentos esgrimidos por la defensa ya habían sido tratados y resueltos adecuadamente por la Cámara de Casación Penal en instancias anteriores.

En abril pasado, la vocal Melisa María Ríos había rechazado un pedido de idéntica naturaleza presentado para apartar a la querella particular, decisión que permitió proceder a la remisión a juicio oral de la causa, la cual incluye la imputación por el delito de “Homicidio culposo” a Ruiz Orrico.

La defensa del exfuncionario provincial, representada por los abogados Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez, también había apelado esa resolución sin obtener resultados favorables, consolidándose así el camino procesal hacia la realización del juicio oral y público que se desarrollará durante nueve días en febrero de 2026.

La fijación de fecha definitiva para el juicio representa un hito significativo en este caso que conmocionó a la sociedad y ha seguido un complejo derrotero judicial marcado por los recursos de la defensa y las cuestiones de competencia derivadas de las relaciones personales entre los magistrados y la familia del imputado.

(Fuente: La Calle)