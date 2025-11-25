El conmovedor mensaje de la madre de la adolescente fallecida al ser atropellada en San José

Este martes por la mañana, Andrea –la mamá de la turista de 15 años fallecida el fin de semana en un accidente en San José- se comunicó vía Whatsapp con el periodista Marcos Sigot para hacerle llegar una carta de la familia Polo, dirigida a quienes les brindaron apoyo en tan doloroso momento.

El mensaje

Muy buenos días querido San José, en esta oportunidad deseo enviar mi agradecimiento a todas las personas que facilitaron, que se acercaron, que nos dieron un abrazo por la tragedia ocurrida a mi hija Alma. Elegimos este lugar por su hermosura, pero Dios quiso que sea el escenario de esta pesadilla. Mi hija era todo y hacía todo, le gustaba Charly García, Gustavo Cerati, Soda, tocaba la armónica, la guitarra criolla, la eléctrica y el piano, les cuento esto porque era una persona increíble y para que la conozcan un poquito y se queden con esa imagen y no con la de ella tirada en el asfalto. Fue y será un ser increíble.

Les agradecemos mi esposo, mi familia y yo a toda la comunidad y amigos, al intendente que sin conocernos se puso a disposición. También un agradecimiento a los profesionales de la salud de San José, Colón y Concepción del Uruguay por las atenciones brindadas.En este momento tan difícil les dejamos nuestro saludo. Ya al mediodía nos dirigiremos con mi hija a casa en Buenos Aires luego de haber donado sus órganos para que descanse en paz. Familia Polo.

Fuente: El Entre Rios