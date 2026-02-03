Unión goleó a Gimnasia de Mendoza para conseguir su primera victoria

En el estadio 15 de Abril, el Tatengue dejó atrás su comienzo sin victorias.

Unión de Santa Fe goleó 4-0 a Gimnasia de Mendoza en el estadio 15 de abril y consiguió su primera victoria en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El elenco local fue superior y de entrada impuso condiciones.

El Tatengue golpeó primero y a los 4 minutos con un lindo tanto de Rafael Profini, que la paró de pecho y sin que la pelota pique definió cruzado.

El panorama se le complicó al conjunto cuyano ya que a los 27 minutos se fue expulsado Franco Saavedra por una fuerte falta.

Unión tuvo todo a su favor y antes del descanso amplió su diferencia por medio de un gol en contra de Luciano Paredes.

Pese al hombre de más y controlar las acciones, al Tatengue le costó ampliar las diferencias. Aunque a los 79 minutos llegó el tercero por medio del penal convertido por Marcelo Estigarribia.

En el final, Diego Armando Diaz marcó el cuarto y decoró el resultado, da cuenta Infobae.

Con este triunfo, Unión de Santa Fe alcanzó la octava posición en la Zona B. Mientras que Gimnasia de Mendoza se ubica en undécimo.

En la próxima fecha Unión abrirá la acción este viernes cuando visite a Central Córdoba en Santiago del Estero, desde las 21. Mientras que Gimnasia recibirá a Instituto el domingo, a partir de las 22.15.