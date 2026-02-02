Patronato oficializó las salidas a préstamo de Iván Cháves y Santiago Bellatti

Patronato comunicó este lunes las salidas el arquero Iván Cháves y Santiago Bellatti del plantel profesional: ambos fueron cedidos a préstamo hasta fin de año, tal como se anticipó. El golero continuará su carrera en Ecuador, mientras que el defensor reforzará a Acassuso, uno de los equipos ascendidos a la Primera Nacional.

Sociedad Deportiva Aucas será el destino del crespense Cháves, quien tendrá su primera experiencia en el exterior. El arquero participó de la primera parte de la pretemporada a las órdenes de Rubén Darío Forestello y atajó en el primer amistoso ante Atlético de Rafaela, pero luego forzó la salida para buscar nuevos rumbos.

Por su parte, Bellatti esperaba la chance de jugar en otro país. Sin embargo, se cayó la posibilidad de jugar en un club chileno y decidió reforzar a Acassuso, donde ya tuvo sus primeros entrenamientos.

Ambos jugadores, surgidos de las inferiores del predio La Capillita, firmaron la extensión de sus respectivos contratos hasta diciembre de 2028 y luego fueron cedidos a préstamo por un año y con opción de compra, según informó el club de barrio Villa Sarmiento.

