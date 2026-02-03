Secuestraron dos pistolas en allanamiento por las balaceras entre bandas que dejaron dos chicas heridas

La División Homicidios de la Policía provincial llevó adelante cuatro allanamientos en la zona oeste de Paraná, en la mañana de este martes, en el marco de la investigación por la balacera que dejó a dos adolescentes heridas en la noche del 5 de enero. Secuestraron dos armas de fuego de grueso calibre y municiones, que podrían estar relacionadas con el enfrentamiento entre un joven de esta vivienda y el menor de edad que fue detenido por aquel intento de homicidio.

En aquel violento episodio ocurrido en calle República de Siria y Segundo Sombra, Katherine Alva, de 15 años, resultó con una herida de bala en la cabeza que la mantuvo entre la vida y la muerte, y en los últimos días tuvo una favorable evolución, aunque su estado sigue siendo delicado. Ella estaba con amigos tomando mates en la puerta de su casa y no tenía nada que ver con el conflicto. Además, otra chica de 16 años que estaba en la vereda de la casa de al lado, recibió un impacto de bala en el glúteo, herida que no revistió gravedad. Esta adolescente estaba en la casa del tío de su novio, el joven que en esta mañana fue objetivo de los allanamientos.

Poco después de aquel ataque, hubo una balacera contra la casa de uno de los acusados, a modo de represalia. En la investigación por este hecho es que se identificó al novio de la chica herida y se resolvió el allanamiento a la casa de su tío, justo donde ocurrió el tiroteo del 5 de enero.

El dueño de la vivienda de calle República de Siria es un hombre de 47 años, apodado “Tete”. En el allanamiento, instruido por el fiscal Cristian Giunta, los uniformados encontraron dos pistolas, una del calibre 9 milímetros marca Beretta y la otra calibre 40, marca Taurus, ambas con cargadores llenos de balas, sin documentación alguna y con numeración que permitiría rastrear su origen. Una estaba lista para disparar, con cartuchería en la recámara.

Mientras, continúa la investigación que tiene a dos imputados: los jóvenes que iban en la moto y aquella noche llegaron y dispararon a mansalva. El tirador es un adolescente de 16 años que, unos meses antes, el 3 de mayo de 2025, asesinó de un disparo en la cabeza a Facundo Bracamonte en la zona del balneario Thompson. Esta situación generó indignación de ambas familias con la Justicia, que realizaron varias manifestaciones reclamando medidas severas para el autor de los disparos.