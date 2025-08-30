Intervinieron la morgue del hospital Masvernat por el caso de la beba equivocada

El Hospital Delicia Concepción Masvernat intervino la morgue del nosocomio, luego de que se conociera lo ocurrido con el cuerpo de la beba que se entregó equivocado este miércoles.

Mauro Dodorico, director del Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, aseguró que se pusieron al tanto de lo ocurrido con la bebé que se entregó equivocada el miércoles 27, a mediatarde, por la denuncia de la mamá (Yamila Acevedo). “Esto fue después de haber recibido en Feliciano, por medio del transporte de la empresa de sepelios, el cuerpo. Empezamos a hacer la investigación interna, las averiguaciones. Me comuniqué con los distintos jefes de servicios que intervienen en la atención, y obviamente con la gente de seguridad del hospital. Nos pusimos a trabajar de inmediato en tratar de poder dilucidar cuál había sido la situación y qué era lo que había ocurrido. En ese momento teníamos pocos datos”, reveló en comunicación con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

Dodorico aseveró que en las primeras horas “no teníamos por ahí mucho donde buscar más que lo que fue el trámite administrativo del proceso de manipulación y entrega del cuerpo”.

-Llama la atención la situación de la otra bebé, la que se entregó cambiada. ¿Se sabe algo de la familia?

-La información está, obviamente. Esa información fue entregada a la Justicia. Ellos tienen que confirmarla. En todo lo que actuamos pusimos en conocimiento al fiscal: fuimos aclarando cada una de estas situaciones a partir de que fuimos teniendo novedades en cuanto a la investigación interna del hospital.

-¿Entonces el hospital sí pudo corroborar a quién pertenece ese otro cuerpo?

-Sí, nosotros tenemos los registros. Lo que pudimos ver es que fallaron los sistemas administrativos. Lo que sucedió fue un intercambio en el proceso administrativo. Y eso es lógicamente lo que va a investigar la Justicia. Ese punto fue el que alteró toda la situación y que desencadenó en esto. Nosotros nos entrevistamos con la mamá cuando ellos pudieron llegar aquí a Concordia, poco después del mediodíaRecibimos algunos datos que no teníamos, que nos ayudaron en la investigación que venía llevando a cabo el departamento de seguridad. Y bueno, algunas horas después detectamos esto que estoy refiriendo. Inmediatamente, con el asesor legal nos pusimos en contacto con el fiscal que entiende la causa, y le pedimos autorización para volver a llamar a la familia y comunicarle el hallazgo del cuerpo.

-¿Qué áreas están bajo investigación para determinar qué fue lo que ocurrió?

-Nosotros lo que hicimos es revisar todo el proceso administrativo y dispusimos la intervención de la morgue. Y lo que hicimos fue remitir toda esa documentación a la Justicia. Esto simplemente porque como cualquier área que está bajo investigación para preservar cualquier documentación, para preservar cualquier situación y hasta también para comodidades de las personas que hasta el momento trabajaban dentro.

