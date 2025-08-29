Salud investiga la entrega equivocada del cuerpo de una beba en el hospital de Concordia

El Ministerio de Salud de Entre Ríos intervino de manera inmediata para investigar lo sucedido en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, tras el grave error en la entrega del cuerpo de una beba fallecida. La familia de San José de Feliciano denunció que, en lugar de recibir los restos de Valentina, la niña de 15 días que murió por una supuesta complicación cardíaca, se les entregó el cuerpo de otra bebé, cuyo nombre era Sara.

En un comunicado, se informó: "El Ministerio de Salud de Entre Ríos, junto a las autoridades del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, actuó con celeridad y conforme a los protocolos establecidos ante el grave y doloroso hecho que tomó estado público, involucrando a una familia de San José de Feliciano. Apenas se tomó conocimiento de la situación, la cartera sanitaria provincial y la dirección del hospital se pusieron a disposición de la familia, al mismo tiempo que activaron todos los mecanismos administrativos y judiciales correspondientes para esclarecer lo ocurrido".

En este marco, se indicó que el director del hospital, Mauro Dodorico, realizó de inmediato la denuncia en Fiscalía, y actualmente se están recabando las responsabilidades institucionales y de agentes que pudieran estar involucrados. Asimismo, se refirió que "equipos técnicos y profesionales del Ministerio de Salud se encuentran a disposición de los familiares para brindar acompañamiento y contención, procurando siempre el resguardo de la información con el objetivo de no interferir en la investigación judicial. Todas las acciones impulsadas desde la cartera sanitaria están orientadas a dar respuestas claras, garantizar la transparencia del proceso y que las responsabilidades sean debidamente establecidas".

Se completó que este viernes, los directores generales de Hospitales y de Asuntos Jurídicos, Mauro González y Romina Sirota, viajaron a Concordia para "acompañar al equipo directivo del hospital y observar la correcta aplicación de los protocolos y el desarrollo de las actuaciones correspondientes". Cabe destacar que, además de la investigación judicial en curso, el Ministerio de Salud lleva adelante una investigación administrativa.

Finalmente, el Ministerio de Salud de Entre Ríos solicitó a la comunidad el "mayor respeto hacia la familia en este difícil momento y hacia todos los equipos que están trabajando con compromiso y sensibilidad para esclarecer esta dolorosa situación".