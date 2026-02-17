Por una lesión, Boca no contará con Leandro Paredes en el clásico ante Racing

El mediocampista y capitán de Boca, Leandro Paredes, sufrió un esguince de tobillo y se perderá el clásico del próximo viernes ante Racing, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El campeón del mundo con la selección argentina de fútbol en Qatar se retiró lesionado durante el segundo tiempo en el empate sin goles ante Platense.

"Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre", manifestó el campeón del mundo en el postpartido. Sus palabras y la sustitución en un partido que el Xeneize necesitaba ganar fueron una advertencia: el '5' precisa descanso.

Paredes jugó con dolor los cinco partidos de este Torneo Apertura y su nivel, afectado por el físico, mostró una merma evidente. Frente al Calamar, en el que fue quizás su partido más flojo desde que volvió, ni siquiera pudo completar los 90 minutos y se retiró con hielo en su tobillo derecho. El esguince no lo dejó seguir.

Con apenas cinco días de descanso tras el 0-0 del domingo, la decisión es que el capitán descanse y no corra el riesgo de empeorar una lesión que puede ser aún más complicada. Aunque el contexto no es el ideal para la ausencia del principal referente del equipo, la posibilidad de perderlo por un período más prolongado es un escenario que nadie quiere imaginar en Boca.

Preocupado, el propio Úbeda aseguró en conferencia de prensa que había que ganarle a Racing. El DT sabe que el clásico de este viernes no es un partido más y hay quienes especulan con que podría ser decisivo para su continuidad en el cargo. Sin dudas, no poder contar con su hombre más importante será un gran problema al que intentará encontrarle solución en los entrenamientos que restan hasta el viernes.

A priori, la lógica indica que el lugar de Paredes sería ocupado por Milton Delgado, el mismo que lo reemplazó el último domingo en la Bombonera. El pibe, que tiene el aval de la gente, es un '5' nato que ya demostró estar a la altura y podría ir de arranque frente a la Academia, con Santiago Ascacíbar de un lado y Williams Alarcón del otro. La única alternativa que se presenta es la posible presencia de Tomás Belmonte, del gusto del entrenador, señala TyC Sports.