Mejoras en el clima desde el inicio de la semana terminarán con temperaturas arriba de los 30°

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las temperaturas comiencen a incrementarse en Entre Ríos, luego de un lunes y martes frescos tras la inestabilidad del fin de semana. En ese sentido, se estima que para el viernes y sábado vuelvan a superarse los 30 grados.

De acuerdo al pronóstico, para los próximos días se espera que las mínimas continúen entre los 10° y los 15° pero que las máximas trepen desde los 25° hasta los 32°. De esta manera, se mantendrán las mañanas un tanto frescas pero con tardes calurosas.

En cuando a precipitaciones, no hay previsión de eventos para esta semana. El cielo estará despejado y con sol, aunque podría atravesar momentos con presencia de nubes los días viernes y sábado, publicó Ahora.