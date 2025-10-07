TC en Paraná: los precios de las entradas y dónde comprarlas

El Turismo Carretera disputará la 13ª fecha de su temporada 2025 en el clásico circuito de Paraná, en una carrera clave para la definición de la Copa de Oro. La expectativa es alta y ya están a la venta las entradas anticipadas para el evento que se realizará el fin de semana del 1 y 2 de noviembre en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos (CVE).

Los fanáticos que quieran asegurar su lugar pueden adquirir los tickets de forma online a través de la plataforma de venta oficial. Los precios varían según el sector, con opciones que van desde la entrada general, que tiene un valor preferencial por compra anticipada, hasta el acceso a la zona de boxes para vivir la experiencia desde adentro.

Precios de las entradas

La organización dispuso de diferentes valores para los tickets, con un esquema de precios promocionales para la compra anticipada. Las entradas se pueden conseguir desde ahora de manera online y con precio preferencial a través de TicketMotor.

Las opciones disponibles

Entrada General (anticipada): $45.000.

Entrada General (puerta): $55.000.

Acceso a Boxes con tribuna (anticipada): $110.000.

Acceso a Boxes con tribuna (puerta): $130.000.

Estacionamiento (livianos): $30.000.

Estacionamiento (pesados): $50.000.

Estacionamiento (motos): $10.000.

¿Quién acceden gratis y bajo qué condiciones?