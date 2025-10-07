La peña "Abrazo de Agua" reunirá música y sabores este viernes

El salón de "Manjares", ubicado en Almirante Brown 784, será escenario de una nueva edición de la peña "Abrazo de Agua", una propuesta de música en vivo, gastronomía y encuentro. La actividad tiene como anfitriona a la cantante diamantina María Cuevas, quien impulsa este espacio como una forma de compartir y disfrutar un momento de recreación junto al público local. La cita será este viernes 10 de octubre a las 21.

El evento contará con la presentación musical de Sagrada Musiquera, agrupación que ofrecerá un repertorio de raíz folklórica con interpretaciones que recorren diversos paisajes sonoros del litoral. Además, participarán como invitados los alumnos de canto, que se sumarán con intervenciones a lo largo de la noche.

El servicio de comidas estará a cargo del foodtruck de "Manjares", y también se ofrecerá un completo servicio de bebidas, incluyendo vinos, cervezas y opciones sin alcohol.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, mientras que en puerta podrán adquirirse a 10.000 pesos. Las reservas pueden realizarse al número 343 4678878.