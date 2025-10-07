Violencia de género: hallaron muerta a la joven que era buscada en Mansilla

Hallaron sin vida a Daiana Magalí Mendieta. El hallazgo se produjo esta mañana en medio de los intensos rastrillajes que se realizaban en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

La joven, de 22 años, estaba desaparecida desde el viernes 3 de octubre, día en que salió de su casa en el auto familiar, que luego fue encontrado abandonado y con las llaves puestas.

El cuerpo habia sido arrojado en un aljibe ubicado a 7 kms de donde fue hallado el auto de la joven.

Hay una persona detenida por el caso, cuyo domicilio fue allanado el domingo por la madrugada. Se trata de un vecino de 55 años, que ofreció resistencia al procedimiento y amenazó con un arma a la Policía, publicó Ahora.

Sobre este vínculo hay muchas sospechas, pero los investigadores prefieren no brindar detalles. Se presume que hubo una comunicación de Daiana con alguno de los integrantes del grupo familiar, pero aún resta conocer el resultado de los peritajes para confirmar esta hipótesis.