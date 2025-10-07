Se incendió el colectivo de un Centro de Día para personas discapacitadas en Paraná

Los peritos consideran que el inicio del fuego se debió a una falla mecánica en el filtro de combustible.

En horas de la mañana de este martes, un incendio consumió un colectivo en Paraná. El vehículo pertenece a una institución que trabaja con personas discapacitadas, y quedó con parte de su carrocería prácticamente inutilizable.

Se informó a ANÁLISIS que el foco ígneo se desató a las 7 de la mañana en la unidad del Centro de Día Aprendiendo a Ser, cuando transitaba por calles Montiel y Ejército Argentino, de la capital provincial.

Ante los pedidos de auxilio, llegaron al lugar móviles policiales y de los Bomberos Zapadores, quienes realizaron las labores de extinción del proceso combustivo que afectaba en la parte trasera del colectivo, marca Agrale MT 12.

Al momento del siniestro, el vehículo transitaba con el chofer de 45 años y dos pasajeros, que lograron descender a tiempo y no sufrieron ninguna lesión.

En relación al origen del fuego, se presume que se debió a una falla mecánica en sector del filtro de combustible de la unidad, se informó desde la Policía.