Memphis La Blusera llega a Paraná con un repaso por los grandes clásicos del blues argentino

La histórica banda de blues y rock nacional Memphis La Blusera se presentará en la capital entrerriana el sábado 11 de octubre a las 21 en el Teatro 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 54. El grupo ofrecerá un recorrido por los hits de su extensa trayectoria, a más de cuatro décadas de confirmación.

Formada en 1978 en el barrio porteño de Floresta, Memphis La Blusera pasó a ser una referencia dentro del blues y el rock, y eso le permitió conformar un repertorio con canciones como Moscato, pizza y fainá, La bifurcada, Montón de nada, La flor más bella y Nunca tuve tanto blues.

Los comienzos del grupo fueron humildes, ya que sus primeras presentaciones se realizaron en pequeños teatros porteños, y su debut en el Festival B.A. Rock en 1982 marcó el inicio de un camino ascendente. El reconocimiento llegó con el álbum Alma bajo la lluvia, editado en 1983, que incluyó temas que rápidamente se convirtieron en clásicos del blues nacional. Su popularidad creció a mediados de los años ochenta y alcanzó su punto más alto en la década del noventa con discos como Nunca tuve tanto blues y Cosa de hombres, que los llevaron a llenar escenarios de altísimo nivel como el Estadio Obras Sanitarias, el Gran Rex, el Luna Park y el Teatro Colón.

Durante su historia, la agrupación protagonizó distintas experiencias, como en 2002, que fueron invitados a presentarse junto a la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Colón, donde reinterpretaron sus grandes éxitos en formato sinfónico. Ese mismo año celebraron sus 25 años de carrera con un recital en el Luna Park que quedó registrado en el disco doble 25º Aniversario. La banda recibió premios y distinciones, entre ellos el Premio Gardel al Mejor Grupo de Rock por su álbum Angelitos culones en 2002.

En 2008, la salida de Adrián Otero marcó a la banda, ya que el vocalista emprendió su carrera solista y, tras su fallecimiento en 2012, junto con la pérdida del saxofonista Emilio Villanueva un año después, decidió continuar como una forma de rendir homenaje.

La agrupación regresó a los escenarios con fuerza, presentándose en festivales y teatros de todo el país. En 2021 celebraron cuatro décadas de su histórico debut en Obras Sanitarias, y un año más tarde participaron del Cosquín Rock.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma tickea.com.ar y también pueden adquirirse en la boletería del teatro, con promociones especiales para clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe, que permiten el pago en tres o seis cuotas sin interés.