Rugby Championship: Marcos Kremer estableció un récord histórico con 97 tackles

En la ajustada derrota de Los Pumas 29 a 27 ante Sudáfrica, en Londres, el entrerriano Marcos Kremer alcanzó la impresionante cifra de 17 tackles y nuevamente fue clave en la parte defensiva del equipo argentino. Lo más relevante de su actuación fue que el jugador nacido en Concordia terminó el Rugby Championship con 97 tackles, rompiendo así el récord absoluto de la historia del torneo.

Es que con la cantidad de tackles en la capital inglesa, Kremer superó el récord histórico de 86 tackles de Fraser McReight en la edición actual y los 85 de Harry Wilson en 2024.

Además de su marca en el Rugby Championship, el concordiense dejó su huella en la Copa del Mundo de Rugby 2023, con 92 tackles realizados durante el torneo. Esta cifra no solo fue clave para las victorias de Los Pumas, sino que también lo coloca entre los jugadores más destacados en la historia de los mundiales.