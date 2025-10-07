La Eduner prepara una nueva caminata literaria, en el marco de la Feria de la Palabra

Este domingo 12 de octubre a las 10 de la mañana, la Plaza General Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay será el punto de partida de una propuesta de lectura e historia. Se trata de "Los Borges pasean por Entre Ríos", una caminata literaria organizada por la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER) en el marco de la quinta edición de la Feria de la Palabra, que se realizará del 10 al 12 de octubre. La actividad invita a recorrer la ciudad mientras se leen textos de Jorge Luis Borges y de su padre, Jorge Guillermo Borges, nacido en la provincia en 1874.

La jornada comenzará junto a la Pirámide de la plaza y se extenderá a lo largo de distintos puntos del casco histórico, donde actores, docentes, escritores y animadores culturales locales compartirán fragmentos de la obra de ambos autores. Las lecturas incluirán poemas, ensayos y pasajes de conferencias que Borges ofreció en su paso por Entre Ríos (en ciudades como Villaguay, Paraná, Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú y la propia Concepción del Uruguay), poniendo en valor una parte menos conocida de su biografía, atada a su vínculo intelectual con la región.

La propuesta forma parte de las actividades libres y gratuitas que integran la programación de la Feria de la Palabra, un espacio que en cada edición promueve la lectura, la circulación de ideas y el encuentro entre escritores, editores, artistas y lectores.

Al finalizar la actividad, se realizarán sorteos de libros editados por EDUNER.

Desde la organización, se recomienda asistir con ropa cómoda y agua.

Actividad abierta a todo público.