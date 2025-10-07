Con Cambeses como figura, Racing empató con Independiente Rivadavia

Racing empató con Independiente Rivadavia, en el cierre de la jornada del Torneo Clausura 2025.

Racing e Independiente Rivadavia igualaron este lunes sin goles en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Cilindro de Avellaneda. El encuentro tuvo al arquero de la Academia, Facundo Cambeses, recientemente convocado a la selección argentina de fútbol, como la figura del cotejo. En tanto, Mauricio Cardillo fue expulsado por doble amarilla a los 50 minutos del complemento y dejó a los visitantes con 10 jugadores sobre el terreno de juego.

Con este resultado, la Academia dejó pasar una gran oportunidad de sumar de a tres y acercarse a los puestos de Playoffs del campeonato local. Ahora deberá visitar a Banfield el próximo sábado desde las 19 por la siguiente jornada del certamen.

Por su parte, los dirigidos por Alfredo Berti quedaron en la posición 13 con 11 puntos y recibirán a Godoy Cruz en el clásico de Mendoza, el domingo 12 de octubre a partir de las 16.45.

El partido

Al inicio del primer tiempo, el palo le negó la apertura del marcador a Independiente Rivadavia: Matías Fernández apareció solo por el sector izquierdo del área y conectó de cabeza un centro preciso de Sebastián Villa.

El primer tiempo transcurrió sin mayores emociones, pero con una leve superioridad del conjunto visitante, que volvió a poner a trabajar al arquero Facundo Cambeses.

En los primeros minutos del complemento, Racing salió decidido a buscar el gol con una gran jugada colectiva: Gastón Martirena impactó el balón de cabeza y el remate pasó cerca del palo izquierdo del arquero Ezequiel Centurión.

Más adelante, el guardametas de la Academia volvió a vestirse de héroe: tapó un disparo de Fabrizio Sartori, muy incómodo por la marca rival, y envió la pelota al tiro de esquina.

Sobre el final, Independiente Rivadavia se quedó con 10 jugadores luego de que el árbitro Luis Lobo Medina le mostrara en dos oportunidades la tarjeta amarilla a Mauricio Cardillo.