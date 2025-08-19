Leonel Bolzán: “La decisión más acertada para mi futuro era pasar a Patronato”

A través de un video publicado por el propio Club Atlético Paraná, Leonel Bolzán se dirigió a los hinchas del Gato y explicó los motivos de su salida a Patronato. El sueño de convertirse en profesional e integrar el plantel de Primera Nacional fueron los principales motivos que esgrimió quien fuera capitán y goleador en la última campaña del Rojiblanco.

“Hola a todo el pueblo Decano. Acá estoy después de mi salida del club. Fue una salida difícil, que me tomó varios días para tomar la decisión porque el cariño que he recibido todo este último tiempo ha sido muy grande de parte de los hinchas y compañeros”, expresó.

Según el delantero, no fue sencillo dar ese paso: “Fue una decisión difícil porque mi corazón quería seguir en Paraná, pero en algún momento de mi carrera me hice una promesa, a mí y a Dios, de ir para adelante y no mirar atrás. Y hoy por hoy creo que la decisión más acertada para mi futuro era pasar a Patronato”.

Además, Bolzán aclaró que su decisión “no pasa por otra cosa que por una cuestión deportiva” y explicó: “La dirigencia (de Paraná) hizo todos los esfuerzos para que yo pueda quedarme a jugar el Regional (Amateur), incluso tuvo tratativas con Patronato para que puedan cederme en octubre y poder volver a Paraná, pero a la gente de Patronato no les servía este trato, así que ante esa negativa pasaron a ofrecerme un acuerdo económico importante, hicieron el esfuerzo…”.

Desde Atlético Paraná informaron que este martes se registró el traspaso del jugador y se aclaró que las cláusulas del acuerdo incluyen un porcentaje por una futura venta y un resarcimiento económico si el jugador disputa cierta cantidad de partidos en el Nacional.

“Pero lo que quería dejar en claro que no pasa por lo económico lo mío, sino que es una cuestión deportiva y que a mi edad también uno entiende que puede adelantar algunos pasos, pasando a un club como Patronato que está peleando en la segunda división del fútbol argentino”, señaló.

“Nada más que aclarar eso para que el pueblo Decano esté tranquilo que se hizo lo posible para que yo siga en el club y que mis ganas eran seguir jugando en Atlético Paraná, pero creo que en este momento tuve que hacer a un lado mi comodidad, mi sentido de pertenencia y darle para adelante porque el profesionalismo te lleva a tomar estas decisiones difíciles. Y creo que esta es la más acertada en este momento de mi carrera. Muchas gracias y un abrazo grande a todos”, concluyó.

El video de Bolzán, publicado por Atlético Paraná: