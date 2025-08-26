Cineclub FCEdu celebra su primer año con el 1° Festival de Cortos Estudiantiles

El Cineclub de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos cumple su primer año de actividades y lo festeja con la puesta en marcha de la primera edición del Festival de Cortos Estudiantiles FCEDU, una propuesta que reúne proyecciones, debates y la visibilización del trabajo audiovisual realizado por estudiantes. La iniciativa busca consolidar un ámbito de circulación para obras concebidas en el marco de asignaturas, cátedras o proyectos personales, como una forma de promover el intercambio entre realizadores en formación y el público que viene acompañando la programación del Cineclub.

La actividad tendrá dos jornadas centrales, programadas para los jueves 28 de agosto y 4 de septiembre, en las que se exhibirán los cortometrajes seleccionados y se abrirá un espacio de conversación con sus equipos de realización. El Festival está pensado para abarcar cualquier género y formato, ya sea ficción, documental, experimental, animación, videoperformance, crónica audiovisual, etc, con el objetivo de captar la diversidad de búsquedas narrativas que se desarrollan en la facultad. En paralelo y como parte del mismo marco, la organización habilitó una convocatoria que permitirá incorporar una selección de obras a la grilla de programación de Aula A FCEDU - Streaming, la plataforma institucional a través de la cual se comparten contenidos académicos y culturales, de modo de extender el alcance de la muestra más allá de las fechas presenciales.

La invitación está dirigida a estudiantes de la FCEDU–UNER que deseen presentar cortos realizados como parte de su trayectoria académica o como proyectos personales, con la única condición de que se trate de obras de autoría propia. Quienes quieran participar deben enviar el material al correo cineclubfcedu@gmail.com, incluyendo en el cuerpo del mensaje y/o en una ficha adjunta los siguientes datos completos: 1) Título de la obra, 2) Año de realización, 3) País, 4) Género, 5) Director/a, 6) Equipo de realizadores/as, 7) Actores y 8) Sinopsis de hasta 200 palabras. La organización recomienda prestar especial atención a la claridad de la información remitida para facilitar las etapas de preselección y armado de las funciones, y recuerda que la diversidad de formatos será valorada en términos de originalidad, pertinencia y ajuste a los tiempos del programa.

Además de constituir una celebración por el primer aniversario del Cineclub, el Festival se propone como un ejercicio de formación de audiencias y de fortalecimiento de la comunidad audiovisual de la facultad. Las proyecciones estarán acompañadas por instancias de diálogo con los equipos, que permitirán compartir criterios de montaje, estrategias de sonido e imagen y experiencias de rodaje en contextos universitarios, y discutir los vínculos entre el audiovisual, la investigación y la extensión. En ese sentido, la selección para Aula A FCEdu Streaming busca sumar un circuito adicional para las obras, de manera que puedan verse en contextos pedagógicos y de divulgación, para ampliar su vida útil y su impacto.

El 1° Festival de Cortos Estudiantiles FCEDU es organizado por el Cineclub FCEdu - Facultad de Ciencias de la Educación, UNER, en articulación con la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Extensión del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación.