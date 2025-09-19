Festival Fluir: bienestar, naturaleza y cultura en Paraná

El Festival Fluir tendrá lugar este sábado desde las 11, en el Thompson, con entrada gratis.
Este sábado, desde las 11 hasta las 20:30, se realizará en el Balneario Thompson la primera edición del Festival Fluir, un evento único que invita a la comunidad a celebrar el bienestar, la naturaleza y la cultura en un entorno natural privilegiado de la ciudad de Paraná.
Con entrada libre y gratuita, Fluir ofrecerá una programación variada con actividades artísticas, deportivas, recreativas y educativas para todas las edades. Talleres, charlas, clases abiertas, presentaciones artísticas, espacios para el movimiento y la reflexión formarán parte de una jornada pensada para disfrutar en familia y con amigos.
El festival es una iniciativa de CKEA (empresa de bienestar de Paraná), en colaboración con la Asociación Civil Hacemos Verde y con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Paraná. La propuesta fue declarada de Interés Municipal por su aporte al desarrollo cultural, social y ambiental de la ciudad.
Con el objetivo de promover hábitos saludables, el respeto por la naturaleza y el encuentro comunitario, FLUIR se presenta como una experiencia transformadora donde el bienestar físico, emocional y espiritual se combinan con la cultura y el disfrute al aire libre.Importante: el festival no se suspende por lluvia.
Grilla de actividades
El festival contará con un escenario principal y distintos espacios en los que se desarrollarán múltiples y diversas actividades de manera simultánea durante toda la jornada, incluyendo un espacio para infancias, un mercado de emprendedores concientes, un espacio de bienestar, de gastronomía, hasta un punto a orillas del río para actividades recreativas.
|
Punto Conexión
|
11:00
|
11:45
|
Sanación Kundalini
|
Malena Spretz
|
Punto Conexión
|
12:30
|
13:00
|
Pilates Mat
|
CKEA
|
Punto Conexión
|
15:00
|
15:30
|
Tai- Chi
|
Academia Shen Chi
|
Punto Conexión
|
16:30
|
17:00
|
Conexión Elemental: salud integral
|
Lic. Victoria Salomón
|
Escenario Fluir
|
11:45
|
12:15
|
Efecto Mariposa - Meditación Guiada
|
Amanda
|
Escenario Fluir
|
13:00
|
13:30
|
Comida Conciente
|
Jupiter Delicias
|
Escenario Fluir
|
13:30
|
14:00
|
Los 8 Remedios Naturales
|
Mg. Gabriela Vieira y Carlos Aguirre Espinoza
|
Escenario Fluir
|
14:00
|
14:30
|
Limpieza de Espacios
|
Eliana Noemí Moine
|
Escenario Fluir
|
14:30
|
15:00
|
Cuida tu piel
|
CKEA
|
Escenario Fluir
|
15:30
|
16:00
|
Agua, bienestar y SUP
|
Olana
|
Escenario Fluir
|
16:00
|
16:30
|
Meditación del Chamán: Fluyendo con los 4 elementos
|
Alberto Ferreyra
|
Escenario Fluir
|
16:30
|
17:00
|
Clase y Jam Acroyoga
|
Acroyoga Paraná
|
Escenario Fluir
|
17:00
|
17:30
|
Performance Artística
|
Cecilia Gan y Aldo Taborda
|
Escenario Fluir
|
17:30
|
18:00
|
Subiendo la energía
|
División X
|
Escenario Fluir
|
18:00
|
19:00
|
5 Ritmos
|
Astro Luz
|
Escenario Fluir
|
19:00
|
20:00
|
Dj
|
Germán Vermirando
|
Punto Orillas
|
13:00
|
13:45
|
SUP Yoga y meditación en la orilla
|
Amigos del Río
|
Punto Orillas
|
14:00
|
15:00
|
Clínica de Sup y uso responsable del río.
|
Amgos del Río y Guillo Barzola.
|
Punto Orillas
|
16:00
|
17:00
|
SUP. Clase abierta principiantes
|
Olana
|
Punto Almitas
|
15:30
|
16:30
|
Intervención de bolsas de tela
|
B-Eventos
|
Punto Almitas
|
16:30
|
17:00
|
Yoga para niños y niñas
|
Almitas Yoga
|
Punto Almitas
|
Espacio de Juegos
|
por Hacemos Verde y La Fábrica Feliz
|
Mercado Fluir
|
Mercado
|
por emprendedores concientes
|
Nutrición Conciente
|
Nutrición Conciente
|
por emprendedores gastronómicos
|
Punto Movimiento
|
Arte
|
por Muzza
|
Punto Movimiento
|
Bienestar - juegos, tips, masajes
|
por CKEA
|
Punto Movimiento
|
Bienestar - Oráculo
|
Eliana Noemí Moine