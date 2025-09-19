Cultura

Festival Fluir: bienestar, naturaleza y cultura en Paraná

19 de Septiembre de 2025 - 17:12

El Festival Fluir tendrá lugar este sábado desde las 11, en el Thompson, con entrada gratis.

Este sábado, desde las 11 hasta las 20:30, se realizará en el Balneario Thompson la primera edición del Festival Fluir, un evento único que invita a la comunidad a celebrar el bienestar, la naturaleza y la cultura en un entorno natural privilegiado de la ciudad de Paraná.

Con entrada libre y gratuita, Fluir ofrecerá una programación variada con actividades artísticas, deportivas, recreativas y educativas para todas las edades. Talleres, charlas, clases abiertas, presentaciones artísticas, espacios para el movimiento y la reflexión formarán parte de una jornada pensada para disfrutar en familia y con amigos.

El festival es una iniciativa de CKEA (empresa de bienestar de Paraná), en colaboración con la Asociación Civil Hacemos Verde y con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Paraná. La propuesta fue declarada de Interés Municipal por su aporte al desarrollo cultural, social y ambiental de la ciudad.

Con el objetivo de promover hábitos saludables, el respeto por la naturaleza y el encuentro comunitario, FLUIR se presenta como una experiencia transformadora donde el bienestar físico, emocional y espiritual se combinan con la cultura y el disfrute al aire libre.Importante: el festival no se suspende por lluvia.

 

Grilla de actividades

El festival contará con un escenario principal y distintos espacios en los que se desarrollarán múltiples y diversas actividades de manera simultánea durante toda la jornada,  incluyendo un espacio para infancias, un mercado de emprendedores concientes, un espacio de bienestar, de gastronomía, hasta un punto a orillas del río para actividades recreativas.  

Punto Conexión

11:00

11:45

Sanación Kundalini

Malena Spretz

Punto Conexión

12:30

13:00

Pilates Mat

CKEA

Punto Conexión

15:00

15:30

Tai- Chi

Academia Shen Chi

Punto Conexión

16:30

17:00

Conexión Elemental: salud integral

Lic. Victoria Salomón
         

Escenario Fluir

11:45

12:15

Efecto Mariposa - Meditación Guiada

Amanda

Escenario Fluir

13:00

13:30

Comida Conciente

Jupiter Delicias

Escenario Fluir

13:30

14:00

Los 8 Remedios Naturales

Mg. Gabriela Vieira y Carlos Aguirre Espinoza

Escenario Fluir

14:00

14:30

Limpieza de Espacios

Eliana Noemí Moine

Escenario Fluir

14:30

15:00

Cuida tu piel

CKEA

Escenario Fluir

15:30

16:00

Agua, bienestar y SUP

Olana

Escenario Fluir

16:00

16:30

Meditación del Chamán: Fluyendo con los 4 elementos

Alberto Ferreyra

Escenario Fluir

16:30

17:00

Clase y Jam Acroyoga

Acroyoga Paraná

Escenario Fluir

17:00

17:30

Performance Artística

Cecilia Gan y Aldo Taborda

Escenario Fluir

17:30

18:00

Subiendo la energía

División X

Escenario Fluir

18:00

19:00

5 Ritmos

Astro Luz

Escenario Fluir

19:00

20:00

Dj

Germán Vermirando
         

Punto Orillas

13:00

13:45

SUP Yoga y meditación en la orilla

Amigos del Río

Punto Orillas

14:00

15:00

Clínica de Sup y uso responsable del río.

Amgos del Río y Guillo Barzola.

Punto Orillas

16:00

17:00

SUP. Clase abierta principiantes

Olana
         

Punto Almitas

15:30

16:30

Intervención de bolsas de tela

B-Eventos

Punto Almitas 

16:30

17:00

Yoga para niños y niñas

Almitas Yoga
         

Punto Almitas 

    

Espacio de Juegos

por Hacemos Verde y La Fábrica Feliz

Mercado Fluir

    

Mercado

por emprendedores concientes

Nutrición Conciente

    

Nutrición Conciente

por emprendedores gastronómicos

Punto Movimiento

    

Arte

por Muzza

Punto Movimiento

    

Bienestar - juegos, tips, masajes

por CKEA

Punto Movimiento

    

Bienestar - Oráculo

Eliana Noemí Moine

