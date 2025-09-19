Festival Fluir: bienestar, naturaleza y cultura en Paraná

El Festival Fluir tendrá lugar este sábado desde las 11, en el Thompson, con entrada gratis.

Este sábado, desde las 11 hasta las 20:30, se realizará en el Balneario Thompson la primera edición del Festival Fluir, un evento único que invita a la comunidad a celebrar el bienestar, la naturaleza y la cultura en un entorno natural privilegiado de la ciudad de Paraná.

Con entrada libre y gratuita, Fluir ofrecerá una programación variada con actividades artísticas, deportivas, recreativas y educativas para todas las edades. Talleres, charlas, clases abiertas, presentaciones artísticas, espacios para el movimiento y la reflexión formarán parte de una jornada pensada para disfrutar en familia y con amigos.

El festival es una iniciativa de CKEA (empresa de bienestar de Paraná), en colaboración con la Asociación Civil Hacemos Verde y con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Paraná. La propuesta fue declarada de Interés Municipal por su aporte al desarrollo cultural, social y ambiental de la ciudad.

Con el objetivo de promover hábitos saludables, el respeto por la naturaleza y el encuentro comunitario, FLUIR se presenta como una experiencia transformadora donde el bienestar físico, emocional y espiritual se combinan con la cultura y el disfrute al aire libre.Importante: el festival no se suspende por lluvia.

Grilla de actividades

El festival contará con un escenario principal y distintos espacios en los que se desarrollarán múltiples y diversas actividades de manera simultánea durante toda la jornada, incluyendo un espacio para infancias, un mercado de emprendedores concientes, un espacio de bienestar, de gastronomía, hasta un punto a orillas del río para actividades recreativas.

Punto Conexión 11:00 11:45 Sanación Kundalini Malena Spretz Punto Conexión 12:30 13:00 Pilates Mat CKEA Punto Conexión 15:00 15:30 Tai- Chi Academia Shen Chi Punto Conexión 16:30 17:00 Conexión Elemental: salud integral Lic. Victoria Salomón Escenario Fluir 11:45 12:15 Efecto Mariposa - Meditación Guiada Amanda Escenario Fluir 13:00 13:30 Comida Conciente Jupiter Delicias Escenario Fluir 13:30 14:00 Los 8 Remedios Naturales Mg. Gabriela Vieira y Carlos Aguirre Espinoza Escenario Fluir 14:00 14:30 Limpieza de Espacios Eliana Noemí Moine Escenario Fluir 14:30 15:00 Cuida tu piel CKEA Escenario Fluir 15:30 16:00 Agua, bienestar y SUP Olana Escenario Fluir 16:00 16:30 Meditación del Chamán: Fluyendo con los 4 elementos Alberto Ferreyra Escenario Fluir 16:30 17:00 Clase y Jam Acroyoga Acroyoga Paraná Escenario Fluir 17:00 17:30 Performance Artística Cecilia Gan y Aldo Taborda Escenario Fluir 17:30 18:00 Subiendo la energía División X Escenario Fluir 18:00 19:00 5 Ritmos Astro Luz Escenario Fluir 19:00 20:00 Dj Germán Vermirando Punto Orillas 13:00 13:45 SUP Yoga y meditación en la orilla Amigos del Río Punto Orillas 14:00 15:00 Clínica de Sup y uso responsable del río. Amgos del Río y Guillo Barzola. Punto Orillas 16:00 17:00 SUP. Clase abierta principiantes Olana Punto Almitas 15:30 16:30 Intervención de bolsas de tela B-Eventos Punto Almitas 16:30 17:00 Yoga para niños y niñas Almitas Yoga Punto Almitas Espacio de Juegos por Hacemos Verde y La Fábrica Feliz