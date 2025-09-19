Chajarí: un visitante inesperado alteró un barrio y unió a los vecinos para su rescate

Un ciervo se paseó por las calles de Chajarí y alteró a los vecinos.

Un animal perdido y asustado corrió por las calles del vecindario causando incertidumbre entre vecinos. Fue capturado y devuelto a su lugar. La situación que requirió la cooperación de los vecinos se viralizó en redes sociales.

Un animal de gran porte, perdido corría por las calles de una ciudad en pleno litoral argentino y, hasta sorprendió a los vecinos en diferentes patios de las casas, pero, gracias a la rápida reacción de la gente se evitaron daños y, la historia se volvió viral.

El episodio sucedió en la localidad entrerriana de Chajarí, donde un ciervo perdido y asustado recorría las calles urbanas del pueblo. La escena fue una sorpresa para los habitantes del barrio de la zona norte de la ciudad, en la mañana de este jueves cerca de las 11.

El animal, desorientado, asustado y confundido por no saber dónde estaba y, lejos de su hábitat natural habitual y de su manada, pasó, al igual que los vecinos, momentos de nerviosismo atravesando el barrio sin rumbo fijo.

La inesperada visita del ciervo alertó a los perros del barrio que lo persiguieron primero, llamando la atención de quienes salieron a mirar. Fue en ese momento y contexto que los vecinos lograron frenar al animal sin lastimarlo y, de esta manera, a pesar del caos, lo retuvieron para devolverlo a su lugar, demostrando respeto por el ejemplar y, actuando con responsabilidad social.

Mientras algunos detenían al Ciervo, una cámara de seguridad registró el momento Muchas personas se acercaron a la cuadra para ver la situación de cerca mientras se varios hombres forcejearon con el animal hasta que lograron reducirlo. Luego, el video fue subido a las redes sociales y, rápidamente comenzó a circular convirtiendo el hecho en un nuevo episodio de contenido viral.

Así, también la historia se transformó en ejemplo de cooperación vecinal y manejo responsable de la fauna.

Fuente: Noticias Argentinas.