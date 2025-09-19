Con el apoyo de la UER, el Litoral tendrá una franquicia en el Súper Rugby Américas

Las uniones del Litoral dieron el aval para la llegada de una nueva franquicia al certamen internacional.

La región litoral contará con un representante en el Súper Rugby Américas. Este viernes se firmó un acuerdo para la conformación de una nueva franquicia con el aval de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), Martín Cipriani, además de sus pares Rubén González Fresneda (Unión de Rugby de Rosario) y Enrique Patrizi (Unión Santafesina de Rugby).

Del acuerdo de representación comercial, participaron el presidente de la Unión Argentina de Rugby, Gabriel Travaglini, y el CEO de Santa Fe Producciones, Carlos Fertonani.

De esta manera, en la próxima temporada competirán el campeón defensor Peñarol Rugby (Uruguay), las franquicias argentinas de Pampas, Dogos XV, Tarucas y la nueva franquicia aún

"Este proyecto significa abrir un camino de desarrollo nuevo para nuestros jugadores. Estamos convencidos de que esta franquicia será un puente para que más jóvenes puedan soñar con llegar al profesionalismo y, al mismo tiempo, un faro que inspire a las nuevas generaciones que se forman en nuestros clubes", manifestó Cipriani.

Por su parte, el presidente de Sudamérica Rugby Marcello Calandra, manifestó su satisfacción con la firma del convenio. “Como organizadores del Súper Rugby Américas, estamos muy contentos con la confirmación de una octava franquicia, ya que esto demuestra que nuestro torneo está por el buen camino, sigue desarrollando jugadores para los seleccionados nacionales y generando interés en el público.”

“Desde que nació en 2020, uno de los objetivos planteados era que fuera aspiracional y hoy muchos chicos en la región sueñan con jugar en el Súper Rugby Américas. Esta nueva franquicia abrirá más oportunidades a más chicos para que sigan soñando en llegar a su seleccionado nacional, camino que han usado muchos de los jugadores en Los Pumas, Los Teros, los Cóndores, los Yacaré y los Tupis”.

"Tener una cuarta franquicia argentina en el Súper Rugby Américas a partir de 2026 refleja la importancia y el crecimiento sostenido del deporte en el país y, al mismo tiempo, abre nuevas oportunidades de competencia de alto nivel para más jugadores”, expresó el titular de la Unión Argentina de Rugby, Gabriel Travaglini.

“Este desarrollo fortalece no solo a la Argentina, sino también al rugby de toda la región, porque amplía la base de talentos, eleva la exigencia y potencia el espectáculo. Estamos convencidos de que esta incorporación enriquecerá el torneo y será un motor para seguir impulsando el crecimiento del rugby sudamericano”, agregó.

A su vez, Carlos Fertonani, CEO de Santa Fe Producciones comentó: "Este es un paso histórico para el rugby: tres Uniones se unen para darle vida a una franquicia en el Súper Rugby Américas. Es un sueño compartido que busca no solo brindar un gran espectáculo, sino también abrir más oportunidades para que nuestros jugadores se desarrollen y sigan creciendo en casa. Esperamos ver a todos los fanáticos del rugby del litoral acompañando y alentando a esta nueva franquicia, que será el orgullo de toda la región."

El nuevo calendario del torneo se jugará a 14 rondas en su fase regular, más semifinales y final para un total de 59 partidos.

La ventana de competencia se mantendrá, disputándose el Súper Rugby Américas entre mediados de febrero y mediados de junio.