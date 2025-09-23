La oposición solicitó a la Justicia que obligue a declarar a dos testigos en la comisión $Libra

“Surge de manera evidente que la Cámara de Diputados ha duplicado de manera exacta el objeto de una investigación penal en trámite ante el sistema de justicia penal federal y, por consiguiente, se ha inmiscuido en las atribuciones constitucionales reconocidas al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal”, señaló Zicavo en su escrito.

Este martes 23 también era la primera fecha propuesta para que la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, pueda contestar las preguntas de la oposición. La hermana del Presidente no se presentó porque forma parte de la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y con el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La segunda fecha propuesta es la semana que viene, el martes 30. Si bien desde el Gobierno no contestaron la citación, se descarta que la Secretaria Presidencial tampoco se presentará.

La comisión investigadora no puede obligar a los testigos a comparecer pero sí puede hacer una presentación ante la Justicia para que un magistrado ordene la intervención de la fuerza pública si lo considera pertinente. Sin embargo, en las filas opositoras algunos diputados todavía se muestran escépticos de que algún juez obligue efectivamente a los testigos a comparecer, especialmente si se trata de la hermana del presidente Milei.

La primera señal negativa para la oposición fue que el fiscal Eduardo Taiano se negó a darle acceso al expediente judicial a los representantes de la comisión y los remitió a comunicarse con el Procurador General Eduardo Casal.

La criptomoneda $Libra fue promocionada el día de su lanzamiento por el presidente Milei y gracias a eso su precio escaló abruptamente para luego caer de forma repentina. Esta maniobra, conocida como rug pull (“tirón de la alfombra”) permite que quienes vendieron sus tenencias durante la escalada de precios obtengan considerables ganancias, al tiempo que perjudica a quienes ingresaron tarde (cerca del derrumbe). Por eso se presentaron denuncias por estafa.

Desde el oficialismo argumentaron que Milei simplemente compartió un mensaje que ya circulaba en redes y que no fue técnicamente una promoción sino simplemente difusión de un proyecto privado.