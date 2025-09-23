TC Pick Up: Mariano Werner ya tiene motorista confirmado para correr en Paraná

Mariano Werner y la Copa de Oro de las TC Pick Up; el paranaense lidera el torneo.

Mariano Werner buscará aprovechar su localía el próximo fin de semana en el autódromo Ciudad de Paraná para iniciar la Copa de Oro de las TC Pick Up y lo hará con los servicios del motorista Alfredo Gardelito Fernández.

El cambio del preparador para los impulsores de su Toyota Hilux es una novedad, luego de la desvinculación de Rody Agut. El motorista de San Martín había acompañado a Werner incluso en la obtención de sus título en el Turismo Carretera, pero los repetidos problemas en el motor del Ford Mustang aceleraron el final del vínculo.

Según publicó Campeones, Marco Jakos confirmó el nombre del motorista que asistirá a Werner en el Club de Volantes Entrerrianos. “Va a ir con motores de Gardelito Fernández a Paraná”, señaló el titular de la estructura con la que compite el entrerriano en el TC Pick Up.

Posiciones: Mariano Werner lidera con 266,5 puntos; lo siguen: Juan José Ebarlín 224,5; Andrés Jakos 220; Juan Pablo Gianini 214,5; Agustín Canapino 203,5 y Nicolás Impiobatto 198,5.