Crece la angustia por Daiana Mendieta: el ministro Néstor Roncaglia y el jefe de Policía viajan a Mansilla

En horas de la mañana de este martes comenzaron los rastrillajes por los campos aledaños al lugar donde fue hallado el auto de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que se encuentra desaparecida desde el viernes a la noche, en la localidad de Gobernador Mansilla, Departamento Tala. Al sospechoso, N.G.B, de 55 años, que está detenido por resistirse al allanamiento a su vivienda, lo compromete el vínculo y último contacto que mantuvo con la chica de 22 años. En este panorama sombrío, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía provincial, Claudio González, viajan al lugar de los hechos.

Tal como informó ANÁLISIS, la jornada del lunes se centró en los pedidos de informes de pericias de celulares y de las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular para obtener los entrecruzamientos de llamadas de la línea de Daiana y del detenido, así como en el trabajo realizado por los peritos de la Policía Científica sobre los dos vehículos secuestrados: el Chevrolet Classic de la joven, que se encuentra en la comisaría de Mansilla (había sido hallado abandonado en un camino vecinal, a 3,5 kilómetros del pueblo), y la camioneta Toyota Hilux del hombre, que está en la puerta de su casa con custodia policial.

Asimismo, al anochecer comenzó un allanamiento en un galpón que el hombre alquila en Mansilla, para guardar maquinaria agrícola, donde no se habrían hallado elementos directamente vinculados con Daiana, pero sí algunas cosas que serán analizadas.

Se espera que en las próximas horas las autoridades provinciales que arriban a Mansilla den a conocer más información acerca del trabajo de investigación que se está realizando bajo indicaciones de la fiscal Emilce Reynoso.

Policías y bomberos recorren un sector del campo cerca de donde había sido encontrado el auto de Daiana el domingo por la mañana, junto a los perros de rastreo y con el apoyo de un drone especial para el monitoreo aéreo de la búsqueda.

Hay más de 120 policías de diferentes áreas de la fuerza trabajando en la búsqueda de Daiana y para el esclarecimiento del caso.